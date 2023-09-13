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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Aboubakar'lı Kamerun da Afrika Kupası'nda - Futbol Haberleri

        Aboubakar'lı Kamerun da Afrika Kupası'nda

        Afrika Kupası Elemeleri C Grubu'nda Kamerun, evinde Burundi'yi 3-0 yendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.09.2023 - 00:12 Güncelleme: 13.09.2023 - 00:12
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        Stade Omnisport Roumde Adjia'da oynanan maçı Kamerun 3-0 kazandı ve Afrika Kupası'na katılma hakkını 1. sıradan elde etti.

        İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 46'da Mbeumo, 59'da Wooh ve 90+3'te Vincent Aboubakar kaydetti.

        Beşiktaşlı Vincent Aboubakar maçta 90 dakika sahada kalırken Sivassporlu N'Jie ise son dakikada oyuna dahil oldu.

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