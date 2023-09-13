Aboubakar'lı Kamerun da Afrika Kupası'nda
Afrika Kupası Elemeleri C Grubu'nda Kamerun, evinde Burundi'yi 3-0 yendi
Giriş: 13.09.2023 - 00:12 Güncelleme: 13.09.2023 - 00:12
Stade Omnisport Roumde Adjia'da oynanan maçı Kamerun 3-0 kazandı ve Afrika Kupası'na katılma hakkını 1. sıradan elde etti.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 46'da Mbeumo, 59'da Wooh ve 90+3'te Vincent Aboubakar kaydetti.
Beşiktaşlı Vincent Aboubakar maçta 90 dakika sahada kalırken Sivassporlu N'Jie ise son dakikada oyuna dahil oldu.