Annesi vefat eden ve 28 Aralık'ta cenaze için Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, İstanbul'a döndü. Pazar günü gerçekleşen cenaze töreninde üzüntüsü objektiflere yansıyan golcü oyuncu, bugün İstanbul'a döndü. Öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen yıldız oyuncu, ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geçti.

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