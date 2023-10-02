Aboubakar'ın Beşiktaş'ta zirveye yürüyüşü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor’u 2 - 0 mağlup etti. Puanını 13'e yükselten siyah beyazlılar, bu sezon İstanbul dışında ilk kez lig maçı kazandı.

Vavacars Fatih Karagümrük'ü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-0 yenen Şenol Güneş'in öğrencileri, Trabzonspor ve Adana Demirspor deplasmanlarından puansız dönmüştü.

Vincent Aboubakar bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Kamerunlu futbolcu, son 3 maçta fileleri 3 kez sarstı. Bu sezon Avrupa'da da 5 gol atan deneyimli santrfor, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu.

Holosko'yu geçti, sırada Bobo var

43 gole ulaşan Aboubakar, Holosko’yu geride bıraktı. Listenin ilk sırasında 57 golle Bobo yer alıyor.