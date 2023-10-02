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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Aboubakar'ın Beşiktaş'ta zirveye yürüyüşü - Beşiktaş Haberleri

        Aboubakar'ın Beşiktaş'ta zirveye yürüyüşü

        Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar gollerine devam ediyor. Filip Holosko'yu geçen Kamerunlu futbolcu, siyah beyazlı takımın tarihindeki en golcü ikinci yabancı oyuncusu oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:16
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        Aboubakar'ın zirveye yürüyor
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor’u 2 - 0 mağlup etti. Puanını 13'e yükselten siyah beyazlılar, bu sezon İstanbul dışında ilk kez lig maçı kazandı.

        Vavacars Fatih Karagümrük'ü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-0 yenen Şenol Güneş'in öğrencileri, Trabzonspor ve Adana Demirspor deplasmanlarından puansız dönmüştü.

        Vincent Aboubakar bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Kamerunlu futbolcu, son 3 maçta fileleri 3 kez sarstı. Bu sezon Avrupa'da da 5 gol atan deneyimli santrfor, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu.

        Holosko'yu geçti, sırada Bobo var

        43 gole ulaşan Aboubakar, Holosko’yu geride bıraktı. Listenin ilk sırasında 57 golle Bobo yer alıyor.

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