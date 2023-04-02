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Aboubakar: Fenerbahçe taraftarından özür dilerim

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar, Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuştu. Aboubakar maç içinde yaşanan gerginlik için ''Fenerbahçe taraftarlarından özür dilerim'' dedi

Giriş: 02.04.2023 - 23:20 | Güncelleme: ABONE OL
Aboubakar: Fenerbahçe taraftarından özür dilerim
HABERTURK.COM

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'yi 1-0 geriden gelip Kadıköy'de 4-2 yendikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Aboubakar sakatlanan takım arkadaşı Tayyip Talha için "Öncelikle Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri olan Tayyip'in sakatlığı yüzünden çok üzgünüz. Bu galibiyeti Tayyip Talha için aldık!" dedi.

"10 KİŞİ KALINCA SAVAŞMALISINIZ"

Kamerunlu oyuncu, "10 kişi kaldığınız zaman daha çok koşmalısınız, yardımlaşmalısınız. Sahada müthiş bir ruh, müthiş bir karakter gösterdik. 10 kişi ancak savaşarak kazanabilirsiniz." açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇELİLER'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Aboubakar, son olarak, "Futbolda bazı şeyler olabilir. Maç içinde olanlardan ötürü Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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