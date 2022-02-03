Kamerun'un golcü ismi Vincent Aboubakar, Mısır ile oynanacak Afrika Uluslar Kupası yarı final maçı öncesi Mohamed Salah için dikkat çekici açıklamalar yaptı.
Attığı gollerle takımının yarı finale kadar gelmesinde pay sahibi olan Vincent Aboubakar, takımın başarısına odaklandığını söylerken, "Turnuvanın gol kralı olmaktansa Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmayı tercih ederim. 4 maçta 6 gol atmak tabii ki beklentilerimin de ötesinde. Kariyerimde başardığım şeylerin hiçbiri tesadüf değildi. İstikrarlı bir şekilde futbol oynadım. Takım olarak iyiysek ben de fırsatları değerlendirdim. Herkes kapasitesi ne kadarsa o kadar oynar zaten" dedi.
Sahadayken tek arzusunun kazanmak olduğunu kaydeden Aboubakar, "Bence sorumluluk sahibi tüm futbolcular için durum aynı. Ben de bu turnuvada Kamerun forması giyen biri olarak en üst başarıyı hedefliyorum" diye konuştu.
2017'den sonra Porto ve Beşiktaş formalarını giymesi ve halihazırda Körfez'de oynamasıyla ilgili olarak ise 30 yaşındaki golcü oyuncu, "Hangi ülkede ya da kıtada oynadığının bir önemi yok; iyi futbolcu iyi futbolcudur. Sadece yeteneklerinize ve kalitenize güvenmeniz gerekiyor. İyi bir oyuncuysanız, kendinizi zorlamadan bile kaliteniz ortaya çıkar" açıklamalarını yaptı.
"OYNADIĞIM HER YERDE OLUMLU ETKİ BIRAKTIM"
Her futbolcunun oynadığı turnuvada iz bırakmak istediğini kaydeden Vincent Aboubakar, "Bir noktada insanların sizin hakkınızda olumlu düşünceler içinde olmasını beklersiniz. Gittiğim tüm kulüplerde, biraz karmaşık bir başlangıç yaptığım Valenciennes hariç, hakkımda sadece olumlu şeyler söylenecek. Nereye gitsem başarının kilit unsurlarından biri oldum. Takım arkadaşlarıma yol göstermeye çalıştım. Ben doğam gereği böyleyim" ifadelerini kullandı.
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