Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden ve cenaze töreninin ardından dün takıma katılan Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'dan flaş bir hamle geldi. Kartal'da kiralık oynayan Kamerunlu golcü, bonservisinin bulunduğu Portekiz ekibi Porto'ya dair Instagram'daki tüm paylaşımlarını sildi. Aboubakar'ın hesabında sadece Kamerun Milli Takımı ve Beşiktaş'taki ilk dönemine dair fotoğraflar kaldı.

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