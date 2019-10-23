23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, Fransız eski milli futbolcu Abou Diaby ile Paris'te bir araya geldi.
Uzun yıllar Premeir Lig'de Arsenal forması giyen Diaby, Yazıcı'yı çok beğendiğini söylerken, "Fransa'ya yeni geldin, önce ülkeye ve bu kültüre alışmalısın. Futbolculuğunu ve oyun tarzını çok beğeniyorum, burada göstereceğin performansla daha çok Türk oyuncu Fransa'ya gelecektir" dedi.
DIABY: AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDE FORMA GİYEBİLECEK POTANSİYELİN VAR
Abou Diaby ile bir araya gelen Yazıcı, genç futbolcuların kariyerlerindeki dikkat edilmesi gereken hususlar ve Fransa'da futbol noktasında görüş alışverişinde bulundu. Diaby, genç yıldız Yusuf Yazıcı'ya, "Büyük bir potansiyelin var. Burada Türk futbolunu temsil ediyorsun. Göstereceğin performansla birçok Türk futbolcunun Fransa ve Avrupa'da oynamasının önünü açabilirsin. Ülkeye yeni geldin ve öncelikle buraya ve kültüre alışmalısın. Oyun stilini çok beğeniyorum ve özel bir oyuncusun. Birkaç yıl içinde Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyebilecek bir potansiyelin var" dedi.
Yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılan ve Fransa'nın yolunu tutan Yazıcı, Türk takımlarının altyapısından çıkarak en çok bonservis bedeli ile transfer olan oyuncu olarak yurt dışına transfer oldu. Lille'in Fransa Lig'inde 10'uncu hafta mücadelesinde Toulouse'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olmasına rağmen oyuna 77'nci dakikada giren Yusuf Yazıcı ilk asistini yaptı. Özellikle milli aradan sonra idmanlardaki yükselen performansıyla da dikkat çeken genç yıldız form tutmaya başladı.
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