Yıllar içinde Aborjinlerle kaynaştıklarını dile getiren Aziz, "Aborjinler, beni aileden biri olarak görürler, beni görmek için buraya (galeriye) gelirler. Buraya geldikleri zaman nasıl bir Türk ailesiyle ilgilenir, ben de onlarla öyle ilgilenirim ve ben de oraya gittiğim zaman onlar benimle öyle ilgilenirler" diye konuştu.