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Aborjinlerle 10 yıl yaşayan Mehmet Aziz: Onlar benim ailem gibi

Avustralya’nın orta kesimlerindeki Aborjinlerle 10 yıl yaşayan Mehmet Aziz, dillerini, kültürlerini, sanatlarını ve yaşam tarzlarını öğrendiği yerlilerin ailesi gibi olduğunu söyledi

03.01.2022 - 12:39 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Melbourne şehrinde yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Mehmet Aziz (55), 10 yıl boyunca birlikte kaldığı Aborjinlerin çizdikleri resimlerle didgeridoo adını verdikleri müzik aletlerinin ticaretini yapıyor.

     

  • AA'nın haberine göre Aziz, Melbourne kent merkezinde açtığı galeride resimler ve geleneksel müzik aletlerini hem sergiliyor hem tanıtıyor hem de satıyor. Aziz, yerli halkların kültürlerini, sanatlarını ve dillerini yerinde öğrenmek amacıyla 1993'ten 2003 yılına kadar Aborjinlerle yaşadığını belirterek, "Onlar benim ailem gibi" dedi.

     

  • Yerli kültüre ilgisinin didgeridooyu çalmayı denediğinde başladığını belirten Aziz, "Dünyanın en eski halklarından birisi olan Avustralya’nın yerli insanları Aborjinlerin dillerini, kültürlerini, sanatlarını anlayabilmek için Avustralya’nın ortasına ve değişik bölgelere giderek 10 yıl onlarla birlikte yaşadım" ifadelerini kullandı.

     

  • "BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR"

    Aziz, Aborjinlerin kendisine aileden biri gibi davrandıklarını kaydederek, ‘‘Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar" dedi.

     

  • Yıllar içinde Aborjinlerle kaynaştıklarını dile getiren Aziz, "Aborjinler, beni aileden biri olarak görürler, beni görmek için buraya (galeriye) gelirler. Buraya geldikleri zaman nasıl bir Türk ailesiyle ilgilenir, ben de onlarla öyle ilgilenirim ve ben de oraya gittiğim zaman onlar benimle öyle ilgilenirler" diye konuştu.

     

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