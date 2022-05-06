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Türkiye genelinde 24.2 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone’un Ramazan Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone aboneleri arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 günde 1 milyar dakika konuştu, 84 milyon SMS attı ve yaklaşık 40 milyon GB mobil internet kullandı.

Abonelerin mobil internet kullanımının geçen yıla göre yüzde 20, 5 yıl önceki Ramazan Bayramı mobil internet kullanımına göre ise 5 kat arttığı kaydedildi. Vodafone’un Yapay Zekâ tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi'nin ise 4 günde toplam 753 bin tekil kullanıcıyla 1 milyonu aşkın sohbet gerçekleştirdiği bildirildi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Bayram kutlamalarının dijital kanallar üzerinde yoğunlaştığını gözlemledik. Müşterilerimiz bayram süresince 1 milyar dakika, 84 milyon SMS ve yaklaşık 40 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi. Müşterilerimizin toplam mobil internet kullanımı 5 yıl önceki Ramazan Bayramı mobil internet kullanımına göre 5 kat artarak bir rekora imza attı" dedi.

EN YOĞUN TRAFİK İSTANBUL VE ANKARA'DA

Vodafone verilerine göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Kocaeli olurken, en çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Konya, Kocaeli, Adana ve Muğla şeklinde sıralandı.

Vodafone müşterilerinin en çok aradığı ülkeler ise Almanya, Kıbrıs, Mısır, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Türkmenistan, Afganistan ve Belçika olurken, en çok SMS gönderilen ülkeler Kıbrıs, Almanya ve İngiltere oldu.