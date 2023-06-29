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Ablasıyla oynarken başına poşet geçirilen bebek boğuldu

Tokat'ın Pazar ilçesinde yürekleri dağlayan kaza! 10 aylık Havva bebek, 4 yaşındaki ablasıyla oynadığı sırada başına geçirilen poşet yüzünden nefes alamayınca boğularak hayatını kaybetti

Giriş: 29.06.2023 - 17:32 | Güncelleme: ABONE OL
Ablasıyla oynarken başına poşet geçirilen bebek boğuldu
İHA

Tokat'ta 10 aylık bebek, 4 yaşındaki ablasıyla oynadığı sırada kafasına geçirilen poşetten dolayı boğularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan Y.K. ve C.K. çiftinin Havva isimli 10 aylık bebeği, 4 yaşındaki ablasıyla oynadığı sırada başına geçirilen poşet yüzünden nefes alamayınca boğularak hayatını kaybetti.

Ablasının, anne ve babasına söylemesi üzerine aile durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 10 aylık Havva'yı Pazar Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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