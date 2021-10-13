72 yıl hapisle aranan hükümlü ablasını rehin aldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, toplam 72 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü Fatih Kahra'yı yakalamak için çalışma başlattı. Fatih Mahallesi’ndeki evine baskın düzenleyen polisleri görünce kaçan 35 ayrı hırsızlık, gasp ve yankesicilik suçlarından aranan Kahya, kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kahya önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.
YARGILANIRKEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezasını çektiği Niğde Cezaevi’nden 16 Eylül 2017'de firar eden Fatih Kahya’nın, Adana’nın Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde bir evde olduğu belirlenip baskın yapıldı. Kahya, yakalanacağını anlayınca ablası ve 15 ve 17 yaşlarındaki 2 kız yeğenini ruhsatsız tabancasıyla rehin alıp 2 saat polise direndi. Kahya, ‘teslim ol’ çağrılarına yanıt vermeyince özel harekat polisleri, eve operasyon düzenledi. 5 metre yüksekliğindeki zırhlı aracın üzerinden evin balkonuna atlayan polisler, içeri biber gazı attı. Anne ve 2 kızının kurtaran polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kahya tutuklandı. Kahya yargılama sırasında ise tahliye edildi.
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