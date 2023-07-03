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Savunmasında "Yine olsa hesabını sorardım" diyen abla katiline "haksız tahrik" indirimli ceza

Kırşehir'de ablası Fadime Öcal'ı öldüren Gökhan Öcal'ın cezası belli oldu. "Eski savunmamın arkasındayım. Kendisi başka erkeklere uygunsuz fotoğraflarını atıyordu. Bunun hesabını sormak isterken böyle bir olay yaşandı. Yine olsa hesabını sorardım" şeklinde savunma yapan sanığın, "Kardeşi kasten öldürme" suçundan verilen cezada "haksız tahrik" indirimi uygulandı

Giriş: 03.07.2023 - 15:12 | Güncelleme: ABONE OL
Abla katiline
DHA

Kırşehir'de ablası Fadime Öcal'ı (38) öldüren Gökhan Öcal'ın (34), cezası belli oldu.

Olay, geçen yıl 17 Temmuz'da Mucur ilçesi Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da oturan Gökhan Öcal, ablasının yaşadığı ilçeye geldi. Öcal ile ablası arasında tartışma çıktı.

"KARDEŞİ KASTEN ÖLDÜRME" SUÇU

Gökhan Öcal, belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti. Fadime Öcal hayatını kaybetti, Gökhan Öcal da suç aleti ile teslim oldu. Tutuklanan Gökhan Öcal hakkında "kardeşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Gökhan Öcal ile avukatı hazır bulundu.

"YİNE OLSA HESABINI SORARDIM"

Mahkemede savunma yapan Öcal, "Eski savunmamın arkasındayım. Kendisi başka erkeklere uygunsuz fotoğraflarını atıyordu. Bunun hesabını sormak isterken böyle bir olay yaşandı. Yine olsa hesabını sorardım. Korkutmak isterken silah ateş aldı. Kendisinin ettiği küfürler ve hakaretler, beni çok öfkelendirmişti. Çevredeki insanların yüzüne bakamaz hale gelmiştim" dedi.

CEZADA "HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, Öcal'ı "kardeşi kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra sanığa, "haksız tahrik" indirimi uygulayarak cezasını 20 yıla düşürdü. Gerekçe olarak Fadime Öcal'ın kardeşi Gökhan Öcal'a sarf ettiği tahrik edici sözler ve mesajlar gösterildi.

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