Abidin Dino: 'Kara İçinde Ak Bir Umut'

Ressam, karikatürist, yazar ve film yönetmeni Abidin Dino'nun yaşam öyküsünden pasajlar gösteren desenleri sergilendiği 'Kara İçinde Ak Bir Umut' sergisi 17 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında sanat severlerle buluşacak. Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliğiyle gerçekleşen ve seksene yakın eserden bir çoğunun ilk defa gün yüzüne çıkacağı sergide, Dino'nun çeşitli dönemlerden, çeşitli temalarla yaptığı seçkin desenler bulunuyor.
Öldükten sonra yaşamayı sürdüren ender insanlardan olan Dino desenlerinde kurguyu hem resimsel hem de düşünsel boyutları aynı düzeyde ele alıyor. Çünkü amacı, salt mesajla bağımlı değil. Bu mesajın sanatsal değerlerle bütünleşebildiği oranda gerçek yerini bulacağına inanıyor, bu inancı da Dino'nun sanatını belirleyen en önemli etken.
Galeri Selvin Kurucusu ve Küratör Selvin Gafuroğlu sergiyle ilgili şunları söyledi: "Çok sevdiğim saygıdeğer sanatçımız Türkiye'nin ilk avangard ressamı Abidin Dino'nun eserlerini sergilemek beni çok heyecanlandırıyor. Yaşadığı süre boyunca elinden sadece fırçası değil; kalemi de eksik olmamıştır. Her tema işleyişinde, dolaysız bir şekilde yaşadıklarını resim yoluyla aktaran Dino, insanlığı yakından ilgilendiren yöresel ve evrensel felaketler ve acılar karşısında duyduğu tepkileri eserlerine aktarmış. Hepimizin içinde yaşadığı sıkıntılı pandemi günlerinde hepimize tertemiz bir umut olacağını düşündüğümüz için sergimize ''Kara İçinde Ak Bir Umut'' ismini verdik."
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