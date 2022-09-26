Abe'nin cenaze töreni neden bu kadar masraflı?

4 bini aşkın kişinin katılacağı cenaze töreninin maliyetinin 11 milyon 400 bin doları bulması bekleniyor. Dünya geçen hafta 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenini izlerken, uluslararası basında Abe'nin cenaze töreninin neden bu kadar pahalı olduğu mercek altına alındı.

Japonya'da 8 Temmuz'da suikast sonucu hayatını kaybeden, "en uzun süre başbakan" unvanlı Şinzo Abe için düzenlenecek devlet cenazesine hazırlanıyor.

Kraliçe'nin devlet cenazesine harcanan gerçek miktar açıklanmasa da Daily Mirror'ın bildirdiğine göre cenaze 8 milyon sterline mâl oldu. Suikasta kurban giden Abe'nin cenaze töreni masrafının ise bunun iki katı olacağı düşünülüyor. BBC'de yer alan habere göre, iki devlet cenaze töreni arasındaki maliyet farkı, Japonya 'nın, Tokyo Olimpiyatları gibi, büyük etkinliklere ev sahipliği yapmasıyla ilgili.

Paranın yaklaşık yarısının sıkı güvenlik tedbirleri için harcanması bekleniyor, diğer üçte biri ise yabancı ziyaretçileri ağırlamak için kullanılacak.

Kyodo haber ajansının yakın tarihli bir anketine katılan insanların yüzde 70'inden fazlası, hükümetin cenazeye çok fazla harcama yaptığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Hindistan Başbakanı Narednra Modi ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de dahil olmak üzere 217 ülkeden 700 konuk var. Ancak Japonya'daki birçok kişi, Kraliçe'nin Londra'daki devlet cenazesine görevdeki liderlerin katıldığını, Abe'nin cenazesine ise çoğunlukla eski liderlerin katılacağını vurguladı. Törene Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

Yarın gerçekleşecek devlet cenazesinden önce, çok sayıda devlet başkanı ve konuk mevcut Başbakan Fumio Kishida ile tanışmak için Japonya'ya geliyor. Üç günlük etkinliğe "cenaze diplomasisi" adı verildi.

Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olan Abe, 67 yaşında şok edici derecede şiddetli ve nadir görülen bir olayda hayatı kısaldı ve devlet cenazesi alan ikinci başbakan oldu.

Japonya onlarca yıldır ilk kez enflasyonla mücadele ederken, eleştirmenler paranın en çok acı çeken düşük gelirli ailelere yardım etmek için harcanmasının daha iyi olacağını söylüyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.