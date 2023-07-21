Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika ABD’yi kasırga vurdu: 16 kişi yaralanırken yüzlerce ev ve iş yeri hasar gördü

        ABD’yi kasırga vurdu: 16 kişi yaralanırken yüzlerce ev ve iş yeri hasar gördü

        Doğal afetlerle sık sık gündeme gelen ABD'yi bu kez de EF-3 tipi kasırga vurdu. Kuzey Carolina eyaletinde meydana gelen kasırgada yüzlerce ev ve iş yeri hasar görürken, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 16 kişi yaralandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'yi kasırga vurdu: 16 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde meydana gelen kasırgada yüzlerce ev ve iş yeri hasar görürken, ilk belirlemelere göre 2’si ağır 16 kişi yaralandı.

        ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde kasırga etkili oldu. Eyalete bağlı Nash County bölgesinde yüzlerce ev ve iş yeri kullanılamaz hale gelirken, çevredeki birçok ağaç ve elektrik direkleri devrildi. İlk belirlemelere göre 2’si ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Amerikan Ulusal Hava Ajansı’nın EF-3 tipi kasırga olarak nitelendirdiği felakette, rüzgar hızının saatte 240 km’ye ulaştığı ve kasırganın Nash County bölgesinde yaklaşık 30 dakika boyunca 27 km’lik bir mesafede etkili olduğu öğrenildi.

        Kasırga sırasında amatör kameralara yansıyan görüntüler ise kasırganın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde bir evin önce çatısı, daha sonra da duvarları rüzgara kapılarak tamamen yerle bir oldu. Birçok yerleşim yeri savaş alanına dönerken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        REKLAM

        İLAÇ FABRİKASI HASAR GÖRDÜ

        Yaşanan afet sonucu dünyaca ünlü bir ilaç üreticisi firmanın Kuzey County bölgesinde yer alan bir fabrikası kullanılamaz hale geldi. İlaç fabrikasının depo bölümünün çatısında yaşanan çökme sonucu 50 bin palet ilaç hasar gördü. Söz konusu firma yaptığı açıklamada fabrikada can kaybı veya yaralanan olmadığını bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #kasırga ABD
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!