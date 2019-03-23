23 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan Galatasaray’ın yıllık olağan genel kurulunda İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, eleştirilere cevap verdi. Geçen yıl zor bir dönemde göreve geldiklerini hatırlatan Albayrak, “Göreve geldiğimizde bir rakibimiz üst üste şampiyon olmuştu ve şampiyonluğun en büyük adamlarından birisiydi. Vergi borçları ve temlikler vardı. Transfer dönemiydi ve Galatasaray yasaklı bir durumdaydı. Biz 3 saat içinde 32 milyon TL’yi yatırmak zorundaydık. Bunu yatırmadığımız takdirde transfer yapamıyorduk. El ele verip, birbirimizi kucakladığımız zaman geçen sene olduğu gibi Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Buna inancım sonsuz” şeklinde konuştu.
“BİZ ŞAMPİYON OLMAYALIM DİYE DUA EDENLER VAR”
Galatasaray'ın geleceği için yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Albayrak, "İnanın gece saat 4'e kadar uyuyamıyorum. Zorlu dönemden geçiyoruz. Sezonun ilk devresinde sakatlıklar yaşadık. Her şeye rağmen rakibimizle aramızda 6 puan fark var. Ayrıca onlarla sahamızda maçımız var. Ancak her şeyden önce birbirimize kuvvetlice sarılmamız lazım. Biz şampiyon olmayalım diye çok dua edenler var” diye konuştu.
"EMRE'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEMEK İÇİN BORSAYA BİLDİRMEDİK"
Emre Taşdemir'in alacağı ücreti borsaya bildirmemeleriyle ilgili eleştirilere de cevap veren Abdurrahim Albayrak, "Emre Taşdemir arkadaşımızı, 3.5 milyon Euro alan öbür futbolcuların karşısında küçük düşürmemek için, onu korumak için borsaya bildirmedik. O arkadaşımız milli takıma seçildi. İnşallah yeni dönemde çok az para ödeyerek alacağımız, bonservis bedeli vermeden alacağımız isimlerin listesini hocamızla beraber yaptık. Her an sözleşme imzalayacağız” ifadelerini kullandı.
“FATİH HOCA İLE HAFTAYA SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAĞIZ"
Teknik Direktör Fatih Terim ile yapılmayan sözleşme hakkında konuşan Albayrak, “Fatih hoca ile mali kongrede yanlış anlaşmalara sebep vermemek için mukavele imzalamadı. Aramızda en ufak bir şey yok, olamaz da. Önümüzdeki hafta o mukaveleyi imzalayacağız. Genel kuruldan önce yanlış yorumlanır diye başkanımla beraber bu kararı aldık” diye konuştu.
Abdurrahim Albayrak ayrıca geçtiğimiz sene şampiyon olarak Türk futbolunun tarihini değiştirdiklerini belirterek, “Beşiktaş üst üste 3 sene şampiyon olsaydı biz bu gelirlerden mahrum kalacaktık” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!