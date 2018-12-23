Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Bugün keyif veren bir futbol oynadık. Ocak ayında yapacağımız transferlerle taraftarımızın daha da keyif alacağı bir takım oluşturma çabasındayız. Çok yorulduk ama 24 saat uyuyacağım. Yarın hiç kalkmayacağım. Çünkü vücut olarak da psikolojik olarak da yorulmuştum. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda güzel, kavgasız, gürültüsüz bir futbol olmasını diliyorum. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. Bundan önceki karşılaşmalarda kelimeleri belki yanlış kullandım. Galatasaray taraftarlarını üzdüm, kusura bakmasınlar. Mağlubiyetten, puan kayıplarından sonra konuşmak zor oluyor. Galibiyetten sonra konuşmak kolay. Kelimelerin yerlerini değiştirerek Galatasaray taraftarlarını üzdüm. Üzdüğüm her Galatasaray taraftarından ayrı ayrı özür diliyorum. Benim heyecanıma versinler. Çünkü puan kayıplarına en çok üzülenlerden biri de benim. Yeni yılla, transferlerimizle birlikte hepimizin özlediği bir Galatasaray olacak umarım. Bugün de mükemmel bir futbol oynadık. Bunun devamı gelecek.”