Hastanedeki koronavirüs tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Twitter hesabından sağlık çalışanlarıyla bir fotoğrafını paylaşan Abdurrahim Albayrak, “En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak’ın paylaştığı fotoğrafta koronavirüsü yenen oğlu Hikmet Albayrak da yer aldı.