23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız." denildi.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abdurrahim-Şükran Albayrak çiftinin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, Albayrak ailesi ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
BAŞAKŞEHİR
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, eşi Sayın Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Abdurrahim Albayrak ve eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
ANADOLU EFES
Anadolu Efes Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Lacivert-beyazlı kulüp, mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Sayın Abdürrahim Albayrak ve değerli eşi Sayın Şükran Albayrak'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını maalesef öğrenmiş bulunmaktayız. Anadolu Efes Kulübü olarak sağlık durumları olumlu seyretmekte olan Albayrak ailesi ile birlikte Kovid-19 ile mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.
ANKARAGÜCÜ
MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Abdurrahim Albayrak ve eşinde koronavirüs belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrendik. Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
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