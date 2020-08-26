Süper Lig'de 2020-2021 sezonun fikstürü çekilirken 3. haftada Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak. TFF, ekim ayından itibaren maçların yüzde 30 kapasite ile seyircili oynanacağını açıklarken dev derbi eylül ayına denk gelecek olması ile seyircisiz gerçekleşecek.
Konuyla ilgili konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, derbisinin seyircili oynanmasının doğru olacağını belirterek şunları söyledi:
"HAYIRLI OLSUN"
"Galatasarayımıza ve bütün kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu sene çektiğimiz acıları yüce Allah'ım ne bize, ne de rakiplerimize yaşatmaz. Koronavirüsün en büyük acılarını biz çektik. Kendim, hocamız Fatih Terim ve başkanımızın hastalığı. Bizi son derece üzdü ve şampiyonluktan etti."
"HEMEN HERKES GELSİN"
"Maçlar yüzde 30 başlasın, en azından kulüplere bir yerden bir şeyler girsin. Hiç yaprak oynamıyordu. Bu süre içinde ne sıkıntılar çektiğimizi bilen biri olduğu için, baya ciddi bir rakam ediyor. Gaziantep ve Fenerbahçe maçlarını seyircisiz, ondan sonraki maçları seyircili oynayacağız. Hem loca, hem de kombine satabileceğiz. Bilet almaya, locaları doldurmaya davet ediyoruz taraftarları. Bu zor dönemde büyük katkıları olacak, inanıyorum. Bugünden erkeni yok, hemen herkes gelsin ve Galatasaray'dan kombinelerini alsın."
"FENERBAHÇE DERBİSİ SEYİRCİLİ OLSUN"
"3. haftadaki derbide federasyonumuzun duyarlılık göstermesini istiyorum. Seyircili oynanmasının daha şık olacağını düşünüyorum. Federasyonumuz sanırım korona ile ilgili bir iyileşme olursa sadece bizim için değil bütün takımlara 3. haftada seyircili oynatabilirler. Gönül ister ki bu derbi taraftarlı olsun, güzel olsun."
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