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        Haberler Gündem Güncel Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı | Son dakika haberleri

        Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı

        Eski Başbakan Yardımcısı ve bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüş, 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Şener'in diğer oğlu Şamil Şener de, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:09
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        Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı
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        Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

        Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener
        Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener

        Ekran Haber ve DHA'da yer alan bilgilere göre Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, iddiaya göre, dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret etmeye başladı. Külliye yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener'in aracı durduruldu.

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        İlk AK Parti hükümetlerinin önemli isimlerinden Abdüllatif Şener, başbakan yardımcılığı yapmıştı.
        İlk AK Parti hükümetlerinin önemli isimlerinden Abdüllatif Şener, başbakan yardımcılığı yapmıştı.

        Araçtan indirilen Şener, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener, savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Şener, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Abdüllatif Şener’in diğer oğlu Bedirhan Şener
        Abdüllatif Şener’in diğer oğlu Bedirhan Şener

        DİĞER OĞLU ANNEANNESİNİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLU

        Abdüllatif Şener’in diğer oğlu Bedirhan Şener, geçen yıl temmuz ayında anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürdü. Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen Bedirhan Şener, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı daha sonra tutuklandı. Bedirhan Şener hakkında “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldı.

        İki kardeşin Ekran Haber’de yer alan siyah beyaz bir fotoğrafı
        İki kardeşin Ekran Haber’de yer alan siyah beyaz bir fotoğrafı
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        #Abdüllatif Şener
        #Şamil Şener
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