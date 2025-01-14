Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı
Eski Başbakan Yardımcısı ve bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüş, 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Şener'in diğer oğlu Şamil Şener de, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener
Ekran Haber ve DHA'da yer alan bilgilere göre Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, iddiaya göre, dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret etmeye başladı. Külliye yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener'in aracı durduruldu.
Araçtan indirilen Şener, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener, savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Şener, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abdüllatif Şener’in diğer oğlu Bedirhan Şener
DİĞER OĞLU ANNEANNESİNİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLU
Abdüllatif Şener’in diğer oğlu Bedirhan Şener, geçen yıl temmuz ayında anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürdü. Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen Bedirhan Şener, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı daha sonra tutuklandı. Bedirhan Şener hakkında “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldı.İki kardeşin Ekran Haber’de yer alan siyah beyaz bir fotoğrafı