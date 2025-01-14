Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı | Son dakika haberleri

Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı | Son dakika haberleri

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener

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Ekran Haber ve DHA'da yer alan bilgilere göre Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, iddiaya göre, dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret etmeye başladı. Külliye yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener'in aracı durduruldu.

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İlk AK Parti hükümetlerinin önemli isimlerinden Abdüllatif Şener, başbakan yardımcılığı yapmıştı.

Araçtan indirilen Şener, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener, savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Şener, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdüllatif Şener’in diğer oğlu Bedirhan Şener

DİĞER OĞLU ANNEANNESİNİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLU

Abdüllatif Şener’in diğer oğlu Bedirhan Şener, geçen yıl temmuz ayında anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürdü. Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen Bedirhan Şener, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı daha sonra tutuklandı. Bedirhan Şener hakkında “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldı.

İki kardeşin Ekran Haber’de yer alan siyah beyaz bir fotoğrafı