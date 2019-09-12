12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nijerya Milli Takımı’nda da görev alan 26 yaşındaki Bursaspor’un orta saha oyuncusu Abdullahi Shehu, İhlas Haber Ajansı mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Yaz transfer döneminde kendisine bazı takımlardan teklif geldiğini belirten Shehu, “Evvela Bursaspor yönetimi ile görüştüm. Bana ihtiyaçları olduğunu ve kalmamı istediklerini söylediler. Ben de kalma kararı aldım. Çünkü Bursaspor'un olmaması gereken bir durumda olduğunun farkındayım. Aynı zamanda geçen sene hastalığımda ve sakatlığımda Bursaspor benim yanımda oldu. Ben de bu sene onların yanında olup tekrar hak ettikleri yere getirmenin daha doğru karar olduğunu düşünüyorum” dedi.
Yeni gelen transferlerin Bursaspor’a katkı sağlayacağını belirten Shehu, “Onlar da artık ailenin bir parçası oldu. Bütün oyuncular bu hedefe saygı göstererek çalışmaya devam ederse, sezon sonu istediğimiz yerde oluruz. Hocanın beni lig maçında ortada, Fenerbahçe maçında ise sağ ve solda oynatması önemli değil. Ben takıma yardımcı olmak istiyorum. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Benim için mevkiinin önemi yok. Hoca da takıma yeni bir oyun stili getirmeye çalışıyor. Ona da yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Afrika kupasında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun bir süre formadan uzak kaldığını belirten Shehu, “Milli takımın hocası bana ulaştı. Oynayıp oynayamayacağımı sordu. Milli takım için hazır olmadığını ve Bursaspor’a yoğunlaşmak istediğimi kendilerine ilettim. Umarım önümüzdeki zamanlarda milli takımdaki yerimi alırım” dedi.
Fenerbahçe maçında iyi oyunla kazandıklarını ifade eden Shehu, “Geçen seneye göre her şey değişti. Hem hoca hem de oyuncular. Bu değişiklikler de sahaya yansıdı. Hoca da çok çalışıyor. Bize futbol açısından seçenekler üretmek için çaba sarf ediyor. Birçok şey değişti. Sezon sonu sözleşmemin bitmesi şu an beni ilgilendirmiyor. Kontratımla ilgili şu an konuşmak istemiyorum. Kulübümün de bilgisi var. Onunla ilgili ne yapılması gerektiğini biliyorlar. Ben takıma yardımcı olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.
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