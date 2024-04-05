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        Haberler Gündem Politika Van Büyükşehir Belediye Başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan mazbatasını aldı - Son dakika haberi

        Van DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan, mazbatasını aldı

        Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan mazbatasını aldı. Zeydan İl Seçim Kurulu'ndan çıkarken yaptığı açıklamada, "YSK'nın aldığı bu hukuktan ve adaletten yana kararın ülkemizde hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışın umutlarını, birlikte özgür ve onurlu yaşamı daha da güçlendirmiştir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:23
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        Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
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        Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Zeydan, "Coğrafyamızın, ülkemizin artık çatışmaya, hukuksuzluklara ihtiyacı yok" dedi.

        DHA'nın haberine göre Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul ederek mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesi kararı, kentte sevinçle karşılandı.

        Zeydan, Büyükşehir Eş Başkanı seçilen Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekilleri Zülküf Uçar, Pervin Buldan, Mahmut Dindar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, DEM Parti Van İl Eş Başkanları Gülşen Kurt, Veysi Dilekçi ve partililer ile İl Seçim Kurulu'na geldi. Zeydan, mazbatasını 3'üncü Ağır Ceza Hakimi Murat Altundere'den aldı. Zeydan'a, Eş Başkan Neslihan Şedal da eşlik etti.

        "TÜM KESİMLERE ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ"

        Çıkışta gazetecilere konuşan Abdullah Zeydan, seçimlerin toplumsal barışa vesile olmasını diledi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde hem Van'da hem tüm ülkede demokratik hakkını kullanan bütün herkese teşekkür eden Zeydan, "Bu seçimlerin toplumsal barışımıza, hukukun üstünlüğüne ve hayırlı hizmetler üretmemize vesile olmasını diledik. Kısa bir süreliğine de olsa hukukun, adaletin askıya alındığı bir süreçten sonra demokrasiden yana, hukuktan yana, adaletten yana tavır alan başta iradesini sahiplenen, onurunu sahiplenen Van halkımız olmak üzere bu süreçte hukuktan, adaletten, eşitlikten yana tavır alan 85 milyon yurttaşımıza, bütün siyasi parti liderleri ve temsilcilerine, bütün demokratik kitle, meslek örgütleri, basın emekçilerine hukuktan, adaletten yana duyarlılık gösteren tüm kesimlere şükranlarımızı sunarız. YSK'nın aldığı bu hukuktan ve adaletten yana kararın ülkemizde hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışın umutlarını, birlikte özgür ve onurlu yaşamı daha da güçlendirmiştir. Barış anneleri aramızda. Coğrafyamızın, ülkemizin artık çatışmaya, hukuksuzluklara ihtiyacı yok" dedi.

        "KOLLARIMIZI SIVAYACAĞIZ"

        Toplumsal barışa ihtiyaç olduğu söyleyen Zeydan, "Birlikte onurlu, özgür bir yaşamı tesis etme yönünde sorumluluklarımız var. Artık toplumsal barışı inşa etme ve artık güzel kentimize, halkımıza hizmet üretme zamanıdır. Bugünden tezi yok, sevgili Eş Başkanımız Neslihan Şedal, belediye meclisimiz ve kentimizin bütün dinamikleri, demokratik kitle örgütleri, STK'larla kentimizin bütün sorunlarına bir an önce çözüm bulma ve halkımızın hak ettiği hizmetleri, halkımıza sunabilmek için kollarımızı sıvayacağız. Bütün yurttaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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        #Abdullah Zeydan
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