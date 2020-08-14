Abdullah ismi, ailelerin çocuklarına koymak için en çok seçtikleri isimlerden bir tanesidir. Abdullah ismi ile ilgili merak edilen tüm bilgileri sizler için yazımızda bir araya getirdik.
Abdullah İsminin Anlamı Nedir?
Abdullah ismi, Allah’ın sevdiği kul anlamını taşır. Bunun yanında pek çok yerleşim birimi de Abdullah adını almıştır. Kökeni Arapça olan isim Türkiye’de yaklaşık 278000 kişide bulunurken; İstanbul’da ise yaklaşık 39000 kişi Abdullah ismini taşıyor. İstatistiklere bakıldığında Türkiye’de yaklaşık 295 kişiden 1 tanesinin adının Abdullah olduğu görülüyor.
Abdullah İsmi Kuranda Geçiyor Mu?
Anlamından da anlaşıldığı üzere Abdullah ismi Kuranda geçiyor. Bu cevap aslında Abdullah ismi caiz mi sorusunu da yanıtlıyor. Abdullah ismi caizdir.
Abdullah İsmi Özellikleri
Abdullah ismini taşıyanların en belirgin karakteristik özelliği inatçılıktır. Öyle ki, onlara keçi lakabı takılır. Abdullah isimlerine zor kullanarak bir şey yaptırmak mümkün değildir. Kendi hayatları ile ilgili verecekleri kararların yalnızca onlara ait olmasını isterler. Bu yüzden onlara yapılan uyarılar bir kulaklarından girer ötekinden çıkar. Tabi bu nedenle zaman zaman yanlışa düşüp üzülebiliyorlar.
İnatçılıklarını saymazsak Abdullah isimli kişiler ailelerine bağlıdırlar. Özellikle anneleri onlar için vazgeçilmezdir. Devamlı annelerini örnek alırlar. Liderlik yetenekleri ve özgüvenleri sayesinde toplum içerisinde her daim saygın bir yere sahiptirler.
Abdullah isimli kişiler çalışkandırlar. İnsan ilişkilerindeki başarıları iş hayatında da sürüyor. Azim ve çalışkanlıklarıyla başarısız olma şansları yok denecek kadar az.
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