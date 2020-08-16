Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor'un 2,5 yıldır formasını terleten takım kaptanı Abdullah Durak ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "1 yıl daha yeşil-mavili formayı giyecek Abdullah Durak, takımımızın Erzurum kampına katılarak çalışmalara başlamıştır." ifadesine yer verildi.