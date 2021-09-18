Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fiziksel olarak sıcaktan zorlandıkları bir günde oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, "Hem dominant oyunu oynamamız hem de topa sahip olmamız gereken bir gündü. Zaman zaman bunu yaptık, zaman zaman rakibi devreye soktuk. İlk yarıda özellikle Kasımpaşa'nın bire bir, adam adama sırtımızda bir durumu vardı. Buna doğru cevap vermemiz gerekiyordu. Alan oluşturup, boş alanlara çıkmamız ve hareketli olmamız gerekiyordu. Doğru organize olduğumuzda girdiğimiz birkaç pozisyonumuz vardı. Devrede bir değişiklik yaptık. Bu oyuncu değil oyun değişikliğiydi. Berat'ı aldık, bu onun performansıyla alakalı değildi. Yine 3'lü orta sahada Hamsik'i merkeze çekip oyunu onun üzerinden kurup, kenarlarda biraz sayısal üstünlük yakalamak istedik. Oyun da iyi başladı, pozisyona girdik, gol de attık. Rakip hep devrede kaldı. Takım savunması çok önemliydi” şeklinde konuştu.
"OYUNCULARI TEBRİK EDİYORUM"
Lig tarihinde 1981-1982'den sonra deplasmanda 20 maç kaybetmeyen bir takım olduklarını aktaran Avcı, “Bu şekilde olması güzel. Onun için sevindik. Kazanmamıza daha çok sevindik. Rekabetin ve kaliteli oyuncuların olması oyundaki hamlelerimizi daha da artırıyor. Abdulkadir Ömür doğru oyun oynadı. Abdulkadir Parmak çok çalışıyor. Dorukhan ve Siopis de doğru işler yaptılar. Herkese teşekkür ediyorum. Galibiyet hayırlı olsun. Oyuncuları tebrik ediyorum. Zamanımız dar. Yarın dinleneceğiz. Çarşamba tekrar Konyaspor deplasmanına gidiyoruz. Zor fikstürden de çıkıyoruz. Bu fikstürden kazanarak çıkmak daha da hızlanmamızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.
"DORUKHAN’IN PERFORMANSI ARTARAK DEVAM EDECEK”
Trabzonspor formasını ilk kez giyen Dorukhan Toköz ile ilgili de yorum yapan deneyimli teknik direktör, “Futbolun içinde bir takım veriler kullanılıyor. Oyuncular, ilk önce fizyoterapistlerden sonra performans hocasından çıkıyor. Hazır hale geldiği zaman takıma girebiliyor. Bu verileri tamamladıktan sonra süreleri planlayarak hareket edebiliyoruz. Üç gün sonra Dorukhan ilk 11'de oynayacak desem doğru olmaz. Böyle artarak devam edecek”
"ABDULKADİR PARMAK’IN DURUMU YARIN BELLI OLACAK”
Abdullah Avcı, müsabakanın 46. dakikasında oyuna dahil olan ve 50. dakikada sakatlanarak oyundan alınan Abdulkadir Parmak’ın durumunun yarın belli olacağını aktararak, “Abdulkadir Parmak'ın yarın MR çekilecek. Arka adalesinde bir şey var. Umarım çabuk toparlanacak. Çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
"FİKRİMİZİ SORARLARSA MİLLİ TAKIMA YARDIMCI OLURUZ”
Avcı, milli takım teknik direktörlüğü için Alman teknik adam Stefan Kuntz’un isminin geçmesi ile ilgili “Hiçbir zaman bu konuyla ilgili konuşmadım, konuşmayacağım. A Milli Takım Teknik Direktörlüğü onurlu bir yerdir. Fikrimizi sorarlarsa yardımcı olmaya çalışırız. Eğer sormazlarsa milli takıma oyuncu yetiştirebilirsek oraya katkı sağlamış oluruz" açıklamasını yaptı.
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