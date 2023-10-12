Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı yeniden Trabzonspor'da: "Yeni gelmedim geri geldim" - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı yeniden Trabzonspor'da: "Yeni gelmedim geri geldim"

        Trabzonspor'daki ikinci dönemine başlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı bordo-mavili taraftarlar, Trabzon'a gelişi sırasında coşkuyla karşıladı. Havaalanında açıklama yapan Avcı, "Yeni gelmedim, geri geldim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sezona istediği gibi giremeyen ve zirveyle arasındaki puan farkı açılan Trabzonspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırmasının ardından şampiyon teknik adamı Abdullah Avcı'yla yeniden sözleşme imzaladı.

        • 2

          Başkan Ertuğrul Doğan'la yaptığı görüşme sonrası boş mukaveleyi imzalayan Avcı, Trabzon'a geldi.

        • 3

          Trabzonspor'daki ikinci dönemine resmen start veren Abdullah Avcı'yı bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Havaalanı'nda coşkuyla karşıladı.

        • 4

          Kendisini bekleyen basın mensuplarına "Yeni gelmedim, geri geldim" diyerek sözlerine başlayan Abdullah Avcı ve şunları söyledi:

          "7 aylık bir süreç, uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular. Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa, Trabzon şehri ne zaman davet ediyorsa, biz burada bulunmak istiyoruz. Burada bulunmak bizim en temel duygu ve düşüncemiz."

        • 5

          "Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna bu nazik davetleri ve burada bulunmam için bana verdikleri süreç için hepsine teşekkür ediyorum. Daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz"

        • 6

          "Önümüzdeki hafta basın toplantısı yapıp yüksek enerjiyle tekrar ekibimle birlikte start vereceğiz. Burada güzel şeyler yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz"

        • 7

          "Hep güzel duygular hissettirdiler, hep güzel şeyler yaşadık. Taraftarlarımızın katkılarıyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu samimiyetleri için herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel duygular ve enerji için tekrar teşekkür ediyorum"

        • 8

          Bordo-mavili taraftarların sloganları eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçerek çalışmalarına başlayacak.

        • 9
        • 10
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        TBMM'de Gazze oturumu
        TBMM'de Gazze oturumu
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa