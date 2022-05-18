Trabzon Üniversitesi'nin 4. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Vali İsmail Ustaoğlu, törende, Trabzon'un ülkenin üniversiteleşmesinde çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı ise Trabzon'a geldiğinde ilk olarak Özkan Sümer ile görüştüğünü belirterek, "Geldiğimde Trabzonspor Müzesini gezerken 'Tarihte yer almak istiyorum' demiştim. Allah nasip etti. Trabzon'a geldiğim ilk gün Özkan hoca beni aradı. Beni daha önce 2 kez Trabzonspor'a istemişti hoca olarak, 'Bize kısmet olmadı. Şimdi oldu, inşallah iyi olacak' dedi. Allah toprağını bol etsin." ifadesini kullandı.
Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'yı 2 kez evinde ziyaret ettiğini aktaran Avcı, "Kupayı aldığımız ilk gün planım vardı, aileyle paylaşmıştım. Kupa törenine tekerlekli sandalyesi ile kasketini de takarak onu çıkartmak istedim. Sahne çok yüksek olunca ve erkenden uyuduğunu öğrenince bunu gerçekleştiremedim." diye konuştu.
Abdullah Avcı, Trabzonspor şampiyon olduktan sonra kendisini arayarak tebrik eden ilk ismin Şenol Güneş olduğunu da sözlerine ekledi.
4. kuruluş yıl dönümü kutlayan Trabzon Üniversitesi, eski Trabzonspor teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı ve Şenol Güneş ile teknik direktör Abdullah Avcı'ya fahri doktora unvanı, Trabzonspor'un efsane ismi merhum Özkan Sümer ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ise üstün başarı belgesi verildi.
Kulüp Başkanı Ağaoğlu'nun belgesi Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas'a, merhum Sümer'in belgesi ise kızı Elif Sümer'e teslim edildi. Ahmet Suat Özyazıcı'ya belgesinin rahatsızlığı nedeniyle evinde, Şenol Güneş'e ise ileri tarihte teslim edileceği belirtildi.
Törene, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Trabzon Bölge Adliyesi Başkanı Hasan Küçükosman, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de katıldı.
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