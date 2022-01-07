Abdullah Avcı transferi açıkladı!

Karşılaşmayı yorumlayan Avcı, "Her maç zor. Rakibe belki bir fırsat verdik ama hep oyunun içindeydiler. Oyun çok fazla durdu. 3-0'a da 3 puan veriyorlar, 1-0'a da 3 puan veriyorlar. Geri sayıma gittiğimizde, kazanmak önemliydi. Henüz bir şey kazanmadık. 18 maç kaldı, taraftarımız daha güçlü şekilde bizi desteklemeye devam etsin." dedi.

TRANSFERİ DUYURDU

Tymoteusz Puchacz transferi için konuşan Abdullah Avcı, "Tymoteusz Puchacz, bir aksilik olmazsa cumartesi veya pazar günü burada olacak. Stoper arayışları devam ediyor. Djaniny'in sakatlık raporunu bekliyoruz, değerlendirme yapacağız." sözlerini kullandı.