Abdullah Avcı: Transferde daha eksiklerimiz var

Trabzonspor, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenlediler.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk maçta rakibin güçlü taraflarını bize karşı iyi kullandığını belirterek, "İlk maçta rakip güçlü taraflarını bize karşı çok iyi kullandı. Kenar ortalar, taçlar da bize karşı etkili oldular. Bizimde etkili olduğumuz pozisyonlar da var. Kaptanımız o gün iyi performans gösterdi. İlk resmi müsabaka ve Avrupa Kupaları olması açısından kazanmak açısından son derece önemliydi. Rakibin oynayacağı sistemleri düşünerek buna göre hazırlıklar yaptık. Yarın akşam taraftarımız önünde daha iyi bir oyun oynayıp kazanarak turu geçmek istiyoruz. İki perdeli oyunun ilki bitti. Bir 90 dakika daha var. Oyunun içinde her an konsantrasyonu yüksek, oyun kalitesi daha yukarıda olacak bir oyun olacaktır. Umarım taraftarımızla birlikte bunun karşılığını alacağız" dedi.

"TRABZONSPOR KARAKTERİYLE VE İNADIYLA YARIŞACAKTIR"

Turu geçmeleri halinde yine Avrupa'da devam edeceklerini belirten Avcı, "Bu turdan sonra diğer turu da geçersek Avrupa Kupalarında devam edeceğiz. Play-off'dan sonra sonuç ne olursa olsun bu sezon Avrupa Kupalarında 12 maç oynayacağız. Bu aldığın duruma ve pozisyona göre değişiklik gösterebilir. Burada yolumuza devam etmek istiyoruz. Trabzonspor'un Avrupa'da olması önemli. Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı da katarsak ortalama 55 maç oluyor. Oyuncunun 55 maç oynama gibi bir durumu olamaz. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu ligin domino taşlarıdır. Her zaman yarışmışlardır. Bunların içinde de sonuçların ekonomi ile ilgili değil, organizasyonla ve derbilerden çıkan sonuçlarla her zaman birbirlerine üstünlük sağlamışlardır. Her zaman ekonomiyle yarışamazsın. Trabzonspor her zaman vazgeçmeden ve karakteriyle yarışacak. Biz ekonomik olarak onlarla yarışamayız bu bir gerçek. Ama karakteriyle ve inadıyla Trabzonspor yarışacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.