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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı, Trabzonspor'un hedefini açıkladı! - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı, Trabzonspor'un hedefini açıkladı!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Pendikspor galibiyeti sonrası, "Ulaşılabilir hedefimiz hem kupada gidebilmek hem üçüncülüğü yakalayabilmek. Önümüzdeki sene itibarıyla hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 20:10 Güncelleme: 18.02.2024 - 20:10
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        Avcı, Trabzonspor'un hedefini açıkladı!
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        Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Pendikspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sözlerine bordo-mavililerin eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı’yı anarak başladı. Avcı, “Bugün Trabzonspor tarihinin başlangıcının Türk futbolunda Anadolu’dan çıkan şampiyonu, kupalar kazanmış takımın önemli ismine başsağlığı diliyorum. Trabzonspor markası bugün anılıyorsa bu Ahmet Suat Özyazıcı’dır” dedi.

        Deneyimli teknik adam maçla ilgili ise, “Atmosfer zor bir atmosfer. Zemin iyi. Bir tarafta tribün olması sahanın alanın dar olması Pendik’in bu statta son 3 maçı kazanarak devam etti. Kaybetse bile iyi oyuncu kimliği var. Rakibin teknik olarak direkt oyunları, 2. topu almaları, duran toplar, rakibe 2 tane pozisyon verdik. 35. dakikaya kadar oyuna giremedik. Antrenmanlarda başlarken konuşmamıza rağmen kolay atmosfer değil. Oyun organizasyonunu başlarken değiştirdik. İkinci yarı itibarıyla Fernandez’i çıkardık, sonra oyun formasyonunda değişiklik yaptık. Mendy buraya gelmeden stoper, 6 numara ve 8 numara oynamıştır” ifadelerini kullandı.

        "ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜLÜK HEDEFİMİZ VAR"

        Meunier’in bireysel performansı hakkında da konuşan Avcı, sezon hedefiyle ilgili şunları söyledi:

        “Thomas geldiği günden beri yaptığı asistlerle çok iyi katkı sağlıyor. 2 golde de oyunu iyi yönlendiren bir takımımız vardı. Üçüncülük ve dördüncülük hedefimiz var. Avrupa kupalarına gitmek, o yüzden maçı kazanmak çok önemliydi. Yeni yeni sayımız tamamlanıyor. Onlarla birlikte oyun kalitemizi arttırdı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ulaşılabilir hedefimiz bu, hem kupada gidebilmek hem üçüncülüğü yakalayabilmek. Önümüzdeki sene itibarıyla hazırlıklarımızı yapıyoruz. Üçüncülük hedefine giderken maç kazanmak çok önemli. Trabzonspor taraftarının ne istediğini biliyorum sonuna kadar destek olsunlar.”

        "TRABZONSPOR BÜYÜK CAMİA HER ZAMAN YARIŞABİLİR"

        Avcı, açıklamalarına şöyle devam etti:

        “Bugün kendi adıma söylemiyorum hoca değişiklikleri, oyuncu sirkülasyonları hiçbir zaman karşılığını alamamıştır. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede ne yapmamız gerektiğine hazırlanmamız gerekiyor. Trabzon büyük enerjili bir şehir. Bunu en iyi şekilde organize etmeye çalışıyorlar. Ben doğruları yapmaya devam edeceğim. Trabzonspor büyük camia her zaman yarışabilir.”

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