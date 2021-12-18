Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
Ligin en zor rakiplerinden birisiyle karşılaştıklarını belirten Avcı, "İki senedir çıkış yapan bir takım. Son iki maçtır da formasyon değiştiren bir takım. Başlarında da çok kaliteli bir teknik adam var, oyunu geliştiriyor. Bugün beklediğimiz gibi başladılar oyuna. İlk yarıda 45 dakika sezonun en dominant oyununu oynadık. Taraftarın savunmayı ve hücumu bizimle yapması inanılmaz güzeldi. İkinci yarı itibariyle hemen başlar başlamaz rakibe pozisyon verdik. Oyunun her anını doğru oynamak gerekiyor. Orada gol olsa rakip devreye girecekti. İkinci yarıda denge vardı ama bizim basit top kayıplarımız oldu. Zor bir rakibe karşı geçen hafta kaybettikten sonra hem Trabzonspor’un büyüklüğünü hem de oyun hafızasını gösterir. Taraftarımıza teşekkür ediyorum davet ettik ve bugün 40 bin kişi burada. Sabırlı oyuna da son derece destek oluyorlar. Futbolda basit oynama her anını doğru oynama gibi bir durum vardır. Biz bunun büyük bir bölümünü yaptık. Her şey için teşekkür ediyorum hem oyuncularıma hem de taraftarlarıma. 3 puan daha kazandık 42 puana ulaştık. Bir an önce hem zihinsel hem fiziksel olarak en hızlı şekilde toparlanıp ilk yarının kalan maçlarına odaklanmamız gerekiyor” diye konuştu.
"KOUASSI DOĞRU BİR TRANSFER"
Avcı, yeni transfer Kouassi ile ilgili olarak ise şunları söyleri:
“Yetenekli ve özel oyuncu fırsat transferi olarak bakmak lazım. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda oynamak kolay değil. Orada uzun süredir oynuyor. 1 hafta-10 gündür bizimle antrenman yaptı. Şu ana kadar Kouassi’nin takıma adaptasyonu çok iyi. Dar alandaki yeteneği ve özel bir oyuncu oluşuyla doğru transfer gibi duruyor. Daha geniş alana çıkmak, maç ritmini yakalamak zaman alacak. İlk görüntüsü iyi. Bugün kenar oyuncusu eksiğimiz vardı. İkinci yarıda milli takımdan sonraki süreçte bizle olacak.”
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