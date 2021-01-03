2020 yılının dünya için iyi geçmediğini belirten Avcı, "2020'de bütün dünyada ve ülkemizde sağlıkçıların hayatlarını fedakarca harcayıp insanları iyileştirmek için çabaladıkları bir süreç oldu. 3 gün önce Galatasaraylı Omar'ın yaşadığı talihsiz bir durum oldu. Umarım en kısa sürede sahalara döner. Geçen yıl mart ayından bu yana futbol ailesi, dünyada yaşanan süreci ayakta tutmaya çalışıyor. İnsanlar evlerinde bu oyunu izleyerek vakit geçiriyorlar. Bu oyunun aktörleri, bu oyunu ayakta tutmalı. Kavga, kırmızı kart, penaltı gibi durumları bir tarafta bırakıp bu oyunu sevimli hale getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.
İlk yarı kötü oynamalarına rağmen 2 net pozisyona girdiklerini aktaran Avcı, şöyle devam etti:
"İkinci yarıda hücum organizasyonlarını daha fazla kullandık, öne geçtik. Çok fazla pozisyon vermedik ama ortadan bir gol yedik. 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ivme kazandık. Eksiklerimiz var, başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor. Trabzonspor her zaman yukarıya oynar."
Tecrübeli teknik adam, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyen Vitor Hugo'nun gelecek maçta yüksek ihtimalle oynayabileceğini bildirdi.
Transfer çalışmaları hakkındaki soruyu cevaplayan Avcı, şunları kaydetti:
"Yöneticilerimiz de biz de yoğun şekilde çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor'un net oyuncuya ihtiyacı vardır ve bunları biliyoruz. Hem bütçe hem de ekonomi doğrultusunda doğru oyuncular üzerinde hareket edeceğiz. Bu sene her maçı kazanmak için oynayacağız ama önümüzdeki sene şampiyonluğun en önemli adaylarından olacağız."
ATILAY CANEL: EKSİKLERİMİZ VARDI
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.
Canel, Vodafone Park'ta oynanan maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.
Maça puan veya puanlar almak için çıktıklarını aktaran Canel, "Oyuna iyi başladık diye düşünüyorum. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Eksiklerimiz vardı. İkinci yarının başında gol yememiz ve Biglia'nın sakatlanıp oyundan çıkması planımızı olduğu gibi değiştirdi. Golü yedikten sonra 1-1'e getirdik. Kaçırdığımız goller de var. Maçın normal hakkı bana göre beraberlikti. İkinci yediğimiz golde orta hakem, yan hakem ve dördüncü hakem faulü görmedi, VAR hakemleri görmedi." ifadelerini kullandı.
Karagümrük'ün bu sezon iç saha maçını 6 farklı statta oynamasını yorumlayan Canel, şöyle konuştu:
"Vefa Stadı'nda 1. Lig ve 3. Lig maçları oynanıyor ama ne hikmetse biz oynayamıyoruz. İstanbul'un çeşitli yerlerinde oynadık artık İstanbul dışı kaldı. Şu ana kadar bir tek Başakşehir ve Galatasaray'ın stadında iç saha maçı yapmadık."
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