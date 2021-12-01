Trabzonspor´da 26 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan teknik direktör Abdullah Avcı kariyerinin zirvesini yaşıyor. Başarılı teknik adam, Süper Lig´in 14'üncü haftasında elde edilen Fatih Karagümrük galibiyetiyle hem kendi rekoruna ulaştı, hem de Trabzonspor´un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş´in rekorunu egale etti. Avcı´nın bir sonraki hedefi, Güneş´in rekorunu kırarak camianın efsaneleri Özkan Sümer ile Ahmet Suat Özyazıcı´ya ait 1977-79 yılları arasındaki 29 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmak.
ŞENOL GÜNEŞ´İN REKORUNU EGALE ETTİ
2021-22 sezonunda fırtına gibi esen bordo-mavili ekibin teknik adamı Abdullah Avcı, 1994-95 ile 1995-96 sezonlarında 26 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan eski teknik adam Şenol Güneş´in Trabzonspor tarihine geçen rekorunu yakaladı. Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahadan 2-0´lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Güneş´in 26 yıl önce ulaştığı başarıyı tekrarladı.
Avcı, bordo mavililerin 4 Aralık Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Adana Demirspor müsabakasından da kayıpsız ayrılması durumunda namağlubiyetini 27 maça çıkararak Şenol Güneş´in rekorunu kırmış olacak.
SIRADA EFSANELER SÜMER VE ÖZYAZICI VAR
Trabzonspor´un uzun süreli namağlup serilerinde zirvede 2 efsane teknik direktör yer alıyor. 1977-78 sezonunda görev yapan Ahmet Suat Özyazıcı ve 1978-79 sezonunda görev alan Özkan Sümer yönetimindeki Trabzonspor, ligde 29 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Ahmet Suat Özyazıcı´nın teknik patron olduğu 1977-78 sezonunun son 4 maçından kayıpsız ayrılan bordo-mavililer sezon sonunda yoluna Özkan Sümer´in hocalığında devam etmişti. Özyazıcı´dan görevi devralan Sümer de, 1978-79 sezonunda 25 maçtan namağlup ayrılarak bordo mavili camianın tarihine geçen rekorunu tamamlamıştı. 2 sezonda 2 teknik adamın imzasını taşıyan rekora ulaşmayı hedefleyen Avcı, önümüzdeki 3 Süper Lig maçından yenilgisiz ayrılması halinde, Sümer ve Özyazıcı´nın ardından adını bordo-mavili kulübün tarihine adını yazdıracak.
BİR YANDAN DA KENDİSİYLE YARIŞIYOR
2016-2017 sezonunda Başakşehir teknik direktörü olarak görev yapan Abdullah Avcı, Süper Lig´de 26 maç mağlup olmayarak kendi rekorunu kırmıştı. Süper Lig´de 8 Mart 2021 tarihinde oynanan ve 3-0´lık mağlubiyetle tamamlanan Alanyaspor karşılaşmasından bugüne yenilgi yüzü görmeyen teknik adam, bu başarısıyla kendi rekorunu da tekrarladı. Trabzonspor´un, haftasonu sahasında oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasından da mağlup olmadan ayrılmas
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