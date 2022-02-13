Avcı, "Yine büyük adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan birisiydi. Şampiyonluk ışığını mı görüyoruz, acaba bunu mu söylesek... Bugün maça başlarken, burada neden olduğunu, iyi ki Trabzonspor var dedirtmenin, bu kadar puan farkı olmasına rağmen daha dominant daha baskılı çok isteyen ve bundan sonra da devam edecek olmasını bugün göstermek istedik. Bugün böyle bir oyun vardı. Konyaspor'un bulundukları yer bence harika. Buraya çalışarak, bir organizasyon dahilinde geldiler. Her bölgede planları var. Biz de bunlara göre çalıştık, iştahımız, arzumuz, taraftarımızla iyi şeyler çıkarttık. Daha farka da gidebilirdik aslında. Orta sahayı geçtikten sonra çok erken final pasları yapıp, yüksek nabızla geri dönünce, bu oyun bunu kaldırmaz." dedi.

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