Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u son saniyelerde attığı golle 3-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Şampiyonluk hikayelerinde bu tür maçlar, geri dönüşler önemlidir. Biz bu sene bunları yapabilen takımız." dedi.
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Yukatel Kayserispor'un teknik direktör Hikmet Karaman ile çıkışa geçen bir takım olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Biz ilk yarıda 45 dakika hem bireysel hem de oyun organizasyonları olarak devreye giremedik. Basit top kayıpları yapıyorsan, doğru baskı yapamıyorsan rakip seni geri koşturur. 2-0 geriye düştük ama taraftarımız vazgeçmedi. Onlar hem devre arası hem de maç içindeki geri dönüşümüzde bize destek verdiler. İkinci yarı ise doğru saha dağılımı, pasın şiddeti, oyuna giren oyuncuların katkıları 49. dakikada golün gelmesi bu sinyali verdi. Taraftarlarımız da bununla beraber bizi iten bir güç oldu. Şampiyonluk yolunda bu hikayeyi daha da güzelleştiriyor. Oyunda son bölümde çok riskler aldık iki tane pozisyon verdik ama bizim de direkten dönenler ve girdiğimiz birçok pozisyon var.”
Abdullah Avcı, şampiyonluk yolunda bir haftanın daha geride kaldığını ifade ederek, “Dünyanın her yanından gelen taraftarlarımıza sesleniyorum anın keyfini yaşasınlar, bu mutluluğu yaşasınlar. Trabzonspor'un DNA’sında vazgeçmemek her zaman var. Bir haftayı daha cebimize aldık ama bu bize konforlu alan değil özgüvenli bir oyun getirmesi gerekiyor. Güzel de bir galibiyet taraftarlarımıza armağan ediyorum. Salı günü Trabzonspor’un olduğu her yerde hedef vardır orası da bizim için önemli hedeflerden bir tanesi.” ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk senelerinde bu tür maçların ve geri dönüşlerin çok önemli olduğunu da vurgulayan Avcı, “Taraftarın sabrı ve desteği çok önemli. Bize hep destek veriyorlar. Bu yolda inişler çıkışlar olacak ama bu geri dönüşler çok şeyin habercisi.” dedi.
Avcı, maça ikinci yarıda dahil olan ve bir gol bir asistlik performans sergileyen Djaniny Semedo için de şöyle konuştu:
"Çok özel oyuncularımız var. Djaniny benim geçen sene geldiğimde Alanyaspor maçında ilk sahada gördüğüm bir oyuncuydu. Ben çok özel oyuncularla çalıştım dünya çapında. Djaniny özellikleri çok olan oyunun içerisinde olan ve bunu performansına yansıtan bir oyuncu. Sezon başında da transfer teklifleri vardı, bunun gerçekleşmeyeceğini kendisine söyledim. 6 ay çalıştık 'senden vazgeçemem' dedim o da buna cevap veriyor. Bugün oyuna girerek farkını gösterdi. Çok karakterli bir oyuncu."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!