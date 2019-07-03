Abdullah Avcı sağlık kontrolünden geçti

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan Avcı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Tecrübeli teknik adam ayrıca, akciğer ile kardiyak testleri ve radyolojik kontrollere tabi tutuldu.