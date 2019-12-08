Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Çok iyi bir geçiş takımına karşı oynadık. Öndeki oyuncuların da teknik kapasitesi yüksek. Rakip 10 kişi de olsa bu oyun artık zor bir oyun. İki kere geri düştük ama takım hiç vazgeçmedi, bu önemli. Belki 20'ye yakın merkeze oynadığımız topların ardından geriye koşular yapmak zorunda kaldık. Belki 10 kişi olmaları konsantrasyonumuzu bozmuş olabilir. İki kere geriye düştük. Ama oyuncularımız hiçbir zaman vazgeçmediler. Üç gol de kenar ortalarıyla geldi. Böyle takımları ancak böyle aşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.