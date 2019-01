Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in ikinci yarı hazırlıklarına sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " "6 puan az bir puan farkı değil ama çok da büyük bir fark değil. Kredinin cebinde olması her zaman iyidir, o sana zaman ve mesafe kazandırır. Umarım bunu doğru değerlendiririz." dedi.

Avcı, "Geçtiğimiz iki sezonda da ilk yarıları lider tamamlamıştınız. Bu sene sezon sonu farklı olabilir mi?" sorusu üzerine, "Sonuçlandıramadığımız sene sonunu, bu sene itibarıyla umarım sonuçlandırmamız diğerlerinden farklı olacak. Diğerlerinde de 33-34 hafta yarışın içinde kaldık. Geçen sene şampiyonluk hedefimiz vardı, bir de bu sene var. Üç sene önce böyle bir hedef yoktu ama oyun ve sonuçlar bizi oraya taşımıştı. Bu sene farklı olacak şey, oyunu daha iyi yapmak, daha iyi sonuçlandırmak ve bununla beraber sonunu tamamlamak. Şampiyon olabiliriz, umarım olacak. Buna son derece inanıyorum ve oyuncu grubumuz bana şampiyonluğu hissettiriyor. Tamamen önümüzdeki 4 aya kilitlenmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, Süper Lig'de görev yapan birçok teknik adamın kendilerini şampiyonluğun favorisi olarak göstermelerinin oyun güçlerinin sonucu olduğunu aktardı.

"Kulüp, teknik kadro ve oyuncular için bu sene kişisel tarihimizi zenginleştirme senesi." sözlerini kullanan Avcı, "Örneğin Clichy, Arsenal ve Manchester City'de şampiyonluk yaşamış burada da yaşamak istiyor, Arda her yerde şampiyonluk yaşamış burada da yaşamak istiyor. Bunun gibi bir sürü oyuncu var." diye konuştu.

"KUPA MI HERŞEYİ ZENGİLEŞTİRİYOR. TÜRKİYE LİGİ KUPASI MI?"

Deneyimli teknik adam, "Kişisel tarihimizi zenginleştirme senesi' ifadesini kullandınız. Bu zenginleştirme içerisinde bir kupa olacak mı? Bazı kesimler tarafından kupa kazanamadığınız yönünde de eleştiriler var" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:

"Eleştiri mi bu yoksa bugün Türk futbolunda sistem olarak, organizasyon olarak, oyuncu yetiştirme olarak... Kupa mı her şeyi zenginleştiriyor. Türkiye Ligi'nin kupası mı? Oysa belki onu da alacağız. Ama bu zamana kadar arkamızda bir sürü dolu şey bıraktık ve bırakmaya da devam edeceğiz. Kupalar alınır, verilir, kazanılır, kaybedilir ama sen toplumun üzerinde nasıl bir iz bırakıyorsun? Eğitici, öğretici ve topluma doğru mutlu mesajlar verebiliyor musun? Bence değerli olan o. Ben bunun saygısını son derece sağlıklı biçimde, başarılı ve doğru duruş gösteren bir teknik adam olarak dışarıda zaten alıyorum. Umarım bir kupaysa kupayla da zenginleşmiş olur. Ama hep bu böyle, her zaman olumsuz anlamda bir şeyler bulunabilir. Umarım bunu bu sene itibarıyla gerçekleştirmiş oluruz."

Abdullah Avcı, "Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu Türk futbolunda bir şeyleri değiştirebilir mi?" sorusuna ise "Kulüp olarak çok doğru bir modeliz. Şu an itibarıyla 4,5 sene önce çıktığımız yolun çok önündeyiz. Bu sonuç odaklı bir oyun. Neyi değiştirir? Doğru örnekler her zaman ağır da olsa aksak da olsa alınabilir. Umarım biz doğru örnek olabiliriz. Ligdeki rekabeti arttırmak, son derece önemli, kaliteyi getirir. 4,5 senelik kısa tarihimize baktığımda ilk 4'ün arasında duran, bunun içinde bir kupa finali, Şampiyonlar Ligi play-off'u, Avrupa Ligi'ni oynamış... Bunları zenginleştirmek çok önemli. Bizim ülkemizde bazı süreçler çok ağrılı ve sancılı gidiyor." şeklinde yanıt verdi.

"EDİN VİSCA'YA TEKLİF YAPMAYA ÇEKİNİRİM"

Avcı, takımın en verimli ismi olarak dikkat çeken Edin Visca'ya ara transfer döneminde Türkiye'den ya da Avrupa'da bir transfer teklifi gelmediğini açıklayarak, şöyle konuştu:

"Bu seneden önce bu teklifler vardı. Diğer bir takımın hocası ya da yöneticisi olsam, Edin'e (Visca) teklif yapmaya çekinirim. Takımı şu an lider, 6 puan fark var, takım kaptanlarından bir tanesi, 8 senedir buranın altyapıdan yetişmiş oyuncusu gibi maddeler var. İnsan teklif yaparken de biraz düşünür. 6 ay öncesinde yerli ve yabancı kulüplerden teklifler almıştık, bunu daha önceden de söyledim, öncelikle ben ya da bir başkası önemli değil önce kulübün menfaati, sonra oyuncunun menfaati, bunu masaya yatırıp konuşuruz. Önceden Edin'le ilgili bunlar da oldu ama şu an itibarıyla öyle bir şey yok."

"ADEBAYOR'LA İLGİLİ RESMİ TEKLİF ALMADIK"

Avcı, Emmanuel Adebayor'un ilk yarıda bekleneni verememesinin sebeplerini, "Sezon başını bizle geçiremedi, hazırlık maçı oynamadan lige başladı. Ligde de süresini arttırarak gidiyorduk ama inişler-çıkışlar oldu. Konyaspor maçı öncesi sakatlığı vardı, Bajic devam etti. Bajic golünü attı, oynadığı 7 maçlık süreçte 6 galibiyet aldık. Adebayor hiç bırakmadı. Şu an yine enerjisi yüksek bir şekilde çalışıyor. Alternatiflerin fazla olması güzel bir şey. Adaleti de doğru dağıtmanız gerekiyor." sözleriyle açıkladı.

Deneyimli teknik adam, "Adebayor için transfer teklifi geldi mi?" sorusu üzerine ise "Hiç öyle bir şey olmadı. Adebayor'la ilgili resmi bir teklif almadık. Alsak da bunu açık ve net bir şekilde söyleriz. Adebayor'la iletişimimiz son derece iyi gidiyor. 1,5 sene önce geldiği gün bana şunu söylemişti, 'Ben buradan ayrıldığım gün bana teşekkür edeceksin.' O da bizim için dünyanın tanıdığı çok önemli değerlerden biri. İkinci yarıdan itibaren önemli katkı sağlayacaktır." açıklamasını yaptı.

Abdullah Avcı, "Adebayor 'Ben buradan ayrılırsam teşekkür edeceksin' demiş. Peki sizin kafanızda gelecekte ayrılıkla ilgili bir düşünce var mı?" sorusunu, "Edin'le ya da Avcı ile ilgili bir durum olursa önce kulübün menfaati doğrultusunda masaya yatırırız. Ona göre değerlendiririz. 2006 itibarıyla başladığım süreçte arada milli takım vardır. Adım adım büyüyen bir projenin içinde bulunmak beni çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Ondan sonraki planlara, projelere yeni hedeflere bakılarak hareket edilir. Ben şu an teklif almıyorum, daha önce ise bir sürü teklif aldım. Bunu zaman gösterir. Türkiye'de her şey çok çabuk değişebiliyor. Biz önümüzdeki 4 aya kilitlendik." sözleriyle yanıtladı.

Deneyimli teknik adam, yeni transferleri Robinho'nun dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Burada önemli olan performans. Hayal edersin içine katarsın, plan yaparsın, Robinho da bunu bize hayal ettirdi. Tek oyuncu olarak Robinho'yu istemiştim. Çünkü oyun planlarına ve organizasyonlarına uygun bir oyuncu. Enerjisi iyi umarım müsabakalar başladığında da performansı aynı şekilde olur. Robinho'nun katılım ile alternatifi fazla, sistemin zaman zaman değişebileceği bir oyun bizi bekliyor." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı, ilk yarıda sakatlıkları, cezaları veya hastalıkları nedeniyle çok fazla faydalanamadıkları Elia, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Adebayor'un da vereceği katkıyla sistemlerini daha da iyi işletebileceklerinin altını çizdi.

"BU EMEĞE SAYGISIZLIK OLMASIN"

Medipol Başakşehir'in gelirleri ile ilgili yapılan polemikleri de haksız bulduğunu sözlerine ekleyen Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda çok algılar yapılabiliyor. Yayıncı kuruluştan kulüplerin gelirleri belli. Ayak bastı ve performans paraları... Bu kulüp 4,5 senede Türk futbol tarihinin kısa süredeki en pahalı oyuncusunu yurt dışına satmıştır. Anderlecht'e, Almanya 2. Ligi'ne oyuncu satmıştır. Costa'yı sıfır maliyetle alıp dışarıya satmıştır. Ciddi gelirleri vardır, aynı zamanda da reklam ve sponsorluk gelirleri vardır. Futbolseverler, tüm kulüpleri bir önlerine koysunlar baksınlar, neler oluyor? Gelir kaynakları ve borçları neler? Bugün devletimiz bu konuyla ilgili kulüplerimize yardımcı oluyor. Devletimiz her kulübün arkasında şu an itibarıyla. Bunlar çok net ortada. Ben kulübün bu anlamdaki sözcüsü de değilim. Bu ekip çok önemli emek veriyor, bu emeğin karşılığı farklı yerlere algı olarak çekilmesin. Sahada oynanan oyunun saygısını her kulüp tarafından alabiliyoruz. Bizi yenen oyuncu grubundan bile bunun saygısını alıyoruz. İstatistikler de şunu gösteriyor, ligin en fazla topa sahip olan, en fazla mesafe kateden, en fazla ceza sahasına giren, en az gol yiyen ve en fazla kalecinin ayağını kullanan takımı. Bu emeğe saygısızlık olmasın."

"KENDİ İNSANIMIZA YATIRIM YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Şampiyonluk yarışında deneyimli futbolcuların önemli olduğunu vurgulayan Abdullah Avcı, takımı gençleştirmeyi de adım adım hayata geçireceklerini söyleyerek, "İrfan, Attamah, Kerim gibi uzun süre oynayacak ve ileride satabileceğimiz oyuncular var. Altınordu'dan Alican'ı aldık, sağda solda kiralık oyuncularımız var. Bu şekilde sonraki senelere yatırım yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerin kadrolarında genç oyuncu sayısının artmasını da değerlendiren Avcı, şunları kaydetti:

"Konjonktür şu an itibarıyla onu gerektiriyor. Biraz da mecburiyetten. Aslında bunu fırsata çevirmek de gerekiyor. Altyapılarda çalışmış bir teknik adam olarak şunu söylüyorum, kendi insanımıza yatırım yapmamız gerekiyor. Yerli yabancı rekabetini sağlamamız lazım. Yoksa kupayı aldınız 2 gün sonra yeni bir yaşam başlıyor ama kendi insanına, eğitime, bilgiyi yatırım yaptığınızda bunun karşılığını alacaksınız. Zaruretten doğan bu durumu fırsat olarak değerlendirmek ve devam etmek gerek. Deneyim de önemli, temeli altyapılarda doğru eğitim, doğru organizasyon, okul eğitimi ve hepsinin beraber olacağı projeler ve sabır. Umarım bu hızla gerçekleşir."