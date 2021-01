Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 gün önce Fatih Karagümrük ile İstanbul'da karşılaştıklarını belirterek, "Özellikle ikinci yarıda oyun olarak bir ivme kazanmış takım vardı. Geldikten sonra tamamen toparlanma ve rejenerasyonla geçti." dedi.

Rakiplerinin ise geçen haftayı maç yapmadan geçirdiğini ifade eden Avcı, "10 gün oynamamışlardı. Oyun anlamında birbirine benzer takımlarla oynuyoruz. Bu tür takımlara karşı topa sahip olduğun zaman mesafeleri daha açma şansın var. Bugün itibariyle fiziksel durumumuzu dengeleyebilmek adına, sahada topa sahip olmamız gerekiyordu. Oyuncularımın hem organizasyonları hem ilk yarıda yaptıkları baskıyla golü bulduk. " diye konuştu.

Avcı, bordo-mavili futbolcuların organizasyonları doğru kullandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu oyun adım adım biraz daha gelişecek. Oyunu erken koparabilirdik. İlk yarıda koparabilirdik, ikinci yarıda da fırsatlar elimize geçti. Rakibe sonlara doğru kenar ortadan Uğurcan'a gelen top haricinde pozisyon vermedik. Oyunu koparamazsan da tutabilmek önemlidir. Oyuncularım, son derece sağlıklı hareket ettiler. Geçen hafta Abdülkadir Ömür, biraz sahne almıştı. Bugün yine ağrıları olmasına rağmen oynamasını rica ettim. Abdulkadir Parmak'ın yorgunluğu vardı. Son bölüme kadar devam etti. Oyuna sonradan girenler, kulübede olanlar çok iyiydi, enerjikti. Oyuncularım, ayakta sağlam durarak maçı kazandılar."

"BUGÜN KEŞKE SEYİRCİLİ MAÇ OYNANSAYDI"

"Bugün maç keşke seyircili oynansaydı" diyen Avcı, "Bugün Trabzonspor seyircisinin olması maçı erken koparmamızı sağlayabilirdi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Her hafta adım adım gelişiyoruz. Kazanırken gelişmek son derece önemli. Göztepe'ye de başarılar diliyorum. Bugün Yusuf Sarı da bizle değildi. Annesinin hastalığı vardı. Yusuf'u Fransa'ya yolladık. Umarım sağlığını kavuşur. O da kafası rahat şekilde buraya gelir." şeklinde konuştu.

Avcı, şampiyonluk şansının sorulması üzerine de, "Geldiğim günden itibaren ne Trabzonspor'un sıralamasına ne puan durumuna baktım ne de bir sonraki maça baktım. Parçadan bütüne giderek çalışıyoruz. Her hafta her maça Trabzonspor, kazanmak için çıkar. Biz her hafta kazanmak için hazırlanıyoruz. Bunun süreçler sonuçlar ne olacak bakacağız. Önce kafamızı kaldırıp yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

BERAT ÖZDEMİR'İN TRANSFERİ

Avcı, orta sahayla ilgili yönetimden talebi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Orta sahayla ilgili talebim vardı, bir tanesi gerçekleştirdi. Türk futbolunun son dönemlerdeki en yetenekli, gelişime açık yurt dışına da gidebilecek bir oyuncusunu ben talep ettim. Trabzonspor Başkanı ve yönetim kuruluna bu konuyla çalışıp kadroya kattıkları için teşekkür ediyorum. Oyuncunun kendisi ile iletişimde kaldım. Onun Trabzonspor'u istemesi, hem de Abdullah Avcı ile çalışmak istemesi beni mutlu etti ve bu sözünün arkasında kaldı. Pazartesinden itibaren bizle beraber olacak. Öncelikli hedefi Trabzonspor'da oynamak. Sonrasındaki hedefi yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası'na milli takımla gitmek. Burada daha evvelden Yusuf, Okay gibi, bu topraklardan yetişmiş yurt dışına gitmiş oyuncular gibi gelişimini tamamlandığında böyle bir hedefi olacağını düşünüyorum."