Transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Beşiktaş'ta son gün Sporting Lizbon'dan Abdoulay Diaby’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Ricardo Quaresma'nın ayrılığı sonrası kanat bölgesine takviye yapan siyah-beyazlılarda 28 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Abdullah Avcı’nın yeni jokeri olması bekleniyor.

3 MEVKİDE OYNUYOR

Tecrübeli çalıştırıcı, Diaby’yi asıl mevkisi olan sağ kanatta kullanmayı planlarken gerek duyulması halinde hem sol kanat hem de forvet olarak da kullanacak. Club Brugge kariyerinde 108 maçta 36 gol, 20 asist üreten Diaby, Sporting’de ise 47 karşılaşmada 7 gol, 8 asistlik katkı sağlamıştı.