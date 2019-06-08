Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Abdullah Avcı'nın Kara Kartal'daki ekibi de yavaş yavaş belli oluyor. HT Spor'un edindiği bilgiye göre Abdullah Avcı'nın ilk yardımcısı Ulvi Güveneroğlu oldu.

1979-1994 yılları arasında 15 sene aralıksız olarak Beşiktaş forması terleten Ulvi Güveneroğlu, daha önce Beşiktaş'ta iki dönem antrenör olarak görev yapmıştı.

Kariyerinde Gaziantepspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği gibi kulüplerde de çalışan Güveneroğlu, Beşiktaş'ta Jean Tigana ve Samet Aybaba ile birlikte görev almıştı.