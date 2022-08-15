Abdullah Avcı, takımın Danimarkalı oyuncularından Andreas Cornelius ile maçın oynanacağı Parken Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kopenhag takımına ilişkin bilgiler paylaşan Avcı, “Önemli bir kültüre, Avrupa ve Şampiyonalar Ligi kültürüne sahip bir takımla oynayacağız. 22 senedir aralıksız Şampiyonalar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarını oynayan, çok önemli deneyime, geçmişe, tarihe sahip bir kulüple karşılaşacağız.Danimarka liginde 14 şampiyonluğu, 8 tane de kupası var. Uzun süre bundan evvelki hocalarıyla 4-4-2 dizilimiyle oynamışlardı. Son 1.5 senedir 4-3-3 formasyonuna geçtiler. Topa sahip olmayı öne çıkardılar. Genç, 24 yaş ortalaması olan bir takım. Yüksek şiddette baskı yapabiliyorlar. Duran topları kullanabiliyorlar ve etkili olabiliyorlar. Seyirci atmosferi son derece etkili.” ifadelerini kullandı.
Avcı, Kopenhag’ın güçlü ve güçsüz yönlerini analiz ettiklerini, bunun üzerine çalıştıklarını ve Trabzonspor’un uzun süreden sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında olabilmesi için, hem Trabzon adına hem de Türkiye adına tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.
"ZİHİNSEL VE FİZİKSEL OLARAK HAZIRIZ"
Trabzonspor’un başında 21 ayı geride bıraktığını aktaran Avcı, “Sürecimiz devamlı üstüne koyarak gidiyor. Bu sene lige başlarken de geçen senenin şampiyona olarak, süper kupayı alarak ve son 3 resmi karşılaşmasına gol yemeden giden ve özgüveni olan bir takımız. Avrupa’da oynanan her maçın zorlukları fazladır. Biz zihinsel ve fiziksel olarak buna her şekilde hazırız. Umarım ülke ve Trabzonspor futbolu adına, uzun aradan sonra Şampiyonalar Ligi'nin müziğini tekrar Trabzon’da dinletmek adına bunu burada gerçekleştirmek istiyoruz.” diye konuştu.
Eski takımı Kopenhag’a karşı oynamanın özel olduğunu belirten Andreas Cornelius ise, “Kopenhag bu sene lige kötü başlangıç yaptı. 2 maçı da kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak ancak kazanabiliriz.” dedi.
SON HAZIRLIKLAR TAMAM
Bu arada Trabzonspor, maçın oynanacağı Parker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla son hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular idman, koşu ve pas çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Trabzonspor'la Kopenhag arasında Parken Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma yarın TSİ. 22.00'de başlayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!