02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve son 4 haftada 10 puan topladı. 195 gün sonra deplasmanda kazanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı maç sonrasında açıklamalar yaptı. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bugün birçok taraftan bakacağımız bir durum var aslında. İlk yarıda 2-0 var, oyun var, kaçan goller var. 3-0'la minimum içeri girmemiz gereken bir durum var. Oyun istediğimiz gibi gitti her şekilde."
"Ama böyle maçlarda her şekilde oyunu cebine alman gerekiyor. Bugün bizim ana felsefemiz topa sahip olup kenarlardan oynamaktı. İkinci yarı oyunu rakibi ortak ettik. Oyuncu da mutlu değil ikinci yarı itibarıyla."
"4 maç, 10 puan, 1 gol yedik. Önümüzdeki hafta coşkulu Beşiktaş taraftarı destek verdiğinde 1-0 başlıyoruz sahamızda. Bu oyunun içinde bunlar var. Ankaragücü maçında da 90. dakikada boş kaleye atamadık. Kazandığımız için mutluyum."
N'KOUDOU MÜJDESİ!
"N'Koudou büyük ihtimalle dönüyor, Douglas ile ilgili bilgi alacağız. Uzun bir yolculuğumuz var Portekiz'e ama cuma günü buraya geleceğiz, maçtan sonra da orada kalıp rejenerasyon yapacağız."
"Beşiktaş forması her zaman yüksekte olacaktır. Bu sürece rağmen yarışın içinde olabilmek bu formanın karşılığıdır."
"Karius harika gidiyor. Önemli katkısı var ve bugün de çok önemli bir katkı sağladı son dakikalarda."
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