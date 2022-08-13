Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazanılan Atakaş Hatayspor maçıyla ilgili konuşurken, "Oyunlar kazanılır, kaybedilir. Futbolcuların sakatlıkları daha üzücü. Edin çok iyi bir profesyonel. Gerçek bir takım oyuncusu. Kolunda kırık var. Süreyi doktor olmadığım için söyleyemem ama minimum 3-4 ay konuşuluyor" dedi.
Taraftara teşekkür eden Avcı, "Bıraktıkları yerden şampiyon şekilde devam ediyorlar. Salı günü hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz. Süper Kupa'yı aldık, 2'de 2 yaptık, şimdi de Kopenhag'ı elemek istiyoruz" diye konuştu.
Hatayspor maçıyla ilgili olarak ise Avcı, "Bugün yapamadığımız bir şey vardı, bizim gibi takımların topa daha fazla sahip olup daha sakin oynaması gerekiyor. Bunu yapamadık ve topu rakibe vermek zorunda kaldık. Bizim gibi bir takımın oyunu daha erken koparması gerekiyor. Bu ligde kolay maç yok. Her rakibin planları var. 2 maç 3 gol 6 puan, gol yemeden devam ediyoruz. Daha iyisini yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Şampiyon olarak devam ettiklerini kaydeden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Daha iyisini her seferinde yapmamız lazım. Salı günü hem bizim adımıza hem de ülke futbolu adına önemli bir maça çıkacağız. Kopenhag maçına oyun olarak hazırlanacağız. Rakiple ilgili çalışmaları ve analizleri yapacağız. Burada ne yapabiliriz, orada ne olur? Oynayacağımız takımlar her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar. İyi bir oyun olacak ve iyi döneceğimizi düşünüyorum" sözleriyle umut verdi.
Avcı sözlerinin sonlarına doğru da, "Dünya Kupası süreci için biz şimdiden programımızı yaptık. Kaç tane hazırlık maçı oynayacağız? Kimler bizimle kalacak? Kamp programı. Hepsinin programını yaptık biz" dedi.
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