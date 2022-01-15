Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı kırmızı kart gördü.

Tecrübeli teknik adam 89. dakikada sahaya girdiği gerekçesiyle oyundan atıldı. Kırmızı kart gören Avcı, resmen çılgına döndü. Avcı’yı yardımcı antrenörler ve yedek kulübesindeki futbolcular sakinleştirdi.