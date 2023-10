Abdullah Avcı: Kazanmaya devam edeceğiz

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında bordo-mavili takımın sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maç öncesi antrenman ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın oyuncularına yönelik konuşmalarının yer aldığı görüntülerini paylaştı.

‘İç hikaye’ başlığıyla paylaşılan görüntülerde deneyimli teknik adam, “Yarın itibarıyla müsabaka başlıyor. Geldiğimde de söylediğimde benim için de ekip içinde sizler içinde Trabzonspor içinde her maç kazanmak kazanma alışkanlığını tekrar yakalamak oynamak bir gerçektir. Bunu yapabilecek kapasiteniz de var kaliteniz de var. Planlı ve organizasyonlu bir şekilde bunu yapacağız. Onun için herkesin birbirine yüksek motivasyon ve enerji verdiği ittiği, yardımcı olduğu bir günün başlangıcı olacak ve kazanarak başlayacağız” diye konuştu.

Oyuncularına her hafta bir sınavdan geçtiğini belirten Abdullah Avcı, “Bizim işimiz aslında bir sınav. Biz her hafta bir sınavdan geçiyoruz. Birçok sınavdan geçmemize rağmen kanıtlamamıza rağmen her hafta tekrar bunu güncellememiz gerekiyor. Yeni bir sürecin başladığı süreçte kendi büyüklüğümüzü Trabzonspor’un büyüklüğünü hissettirecek bir oyun ve skor olsun. Bol şans” şeklinde konuştu.

Karşılaşmayı Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti’nin kendi kalesine attığı gol ile 1-0 kazanan Trabzonspor’da Abdullah Avcı maç sonunda soyunma odasında futbolcularına iyi bir başlangıç adına teşekkür etti. Avcı, “Kısa sürede yaptığımız takım savunmasıyla ilgili çalışmayı bence iyi uyguladık. Kazanmaya devam edeceğiz ve iyi takımız. Sadece hep beraber hareket etmek kalıyor. Özverinizden dolayı takım savunmasından dolayı tabi ki hücum anlamında daha zengin işler yapacağız. Onun için hepinize böyle bir başlangıç adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.