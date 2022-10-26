UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yarın rakiplerini yenmeleri halinde grubu en tepede bitirme şanslarının bulunduğunu söyledi.

Avcı, karşılaşmanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda, İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra ile basın toplantısı düzenledi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, çok önemli bir futbol kültürüne, tarihine sahip Kızılyıldız ile yarın bir müsabaka oynayacaklarını belirterek, "Köklü bir futbol kültürüne sahipler. Takım olarak UEFA'da çok üst sıradalar. Saygı duyduğumuz, güçlü bir rakip. Trabzon, önemli bir futbol şehri. Tarihinde, geçmişinde başarıları olan bir kulübüz. Taraftarlarımızı mutlu etmek, ülkemize en iyi şekilde hizmet için en iyisini yarın yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kızılyıldız'ın son 7 maçta formasyonunu değiştirdiğini vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Kazanmak için oynayacaklar, iç sahada özellikle taraftarlarıyla çok etkili bir takım. Biz de tecrübeli oyunculara sahibiz. Bu baskıda, bu ortamda en iyisini yapabilecek hem oyuncu hem takıma sahibiz. Önümüzde iyi bir fırsat var. Yarın burada kazanmamız halinde grubu en tepede bitirme şansımız var. Ama hiçbir maç kolay olmuyor. Maç, maç içinde kolaya veya zora giriyor. Hem ülkemizi hem kendimizi yarın en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Yarın tüm Türk takımlarına Avrupa kupalarında oynayacağı müsabakalarda başarılar diliyorum. Umarım geçen seferki gibi bütün takımların kazandığı bir gün olur."

Kızılyıldız Teknik Direktörü Milos Milojevic'in "Lig, bizim için daha çok önemli" şeklindeki açıklamalarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Avcı, "Bu tür açıklamalar, her teknik adam, kulüp tarafından yapılabiliyor. Kızılyıldız, UEFA sıralamasında yukarıda bir kulüp. Geçmişi başarılarla dolu. Uluslararası arenada herkes kazanmak, oynamak ister. Kızılyıldız da sonuna kadar yarın zorlayacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un sezon başında kurguladığı oyun planı ve bu oyun planında nereye geldiğine yönelik bir soruya da Avcı, şu yanıtı verdi:

"Bu konuda anlatacağım çok şey var, onu devre arasında kampta anlatırım. Kısaca özetini söylersek, bence çok iyi yolda gidiyoruz. Her kulvarda ve en tepedeyiz. Oynayan oynamayan geçen seneden beri 19 oyuncu sirkülasyonu olmuş. İlk 11'in içinde ortalama 7-8 tane sirkülasyon olmuş. Buna rağmen şu an itibarıyla ligde 11 maçın 6'sında gol yememişiz. Kasım ayındaki Dünya Kupası arası ile beraber antrenman tekrarlarımız, taktiksel çalışmalarımız daha fazla olacağı için maç trafiğinden dolayı bugünlerde onları çok fazla yapamıyoruz. Hızlı mesafe katederken kasım ayı itibarıyla en iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum.”

Avcı, rotasyon yapacak bir durumlarının olmadığını, ideale yakın kadroyla yarın sahaya çıkacaklarını anlatarak, "Bir teknik adam beraberlik için sahaya çıkmaz. Kazanmak için tüm şartları zorlayacağız. Kazanmak için buradayız." diye konuştu.

Türkiye'de daha önce forma giyen Kızılyıldızlı futbolcu Pesic ile ilgili gelen bir soruya cevap veren Avcı, oğlu için ondan forma isteyeceğini sözlerine ekledi.