Avcı, bordo-mavili takımın Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas ile birlikte maçın oynanacağı Groupama Arena'da basın toplantısı düzenledi.
Bordo-mavili takımın teknik adamı, Avrupa Ligi'nin ilk ayağının yarın itibarıyla başlayacağını belirterek, "Macaristan'ın en köklü, tarihi en yüksek olan 33 kere şampiyon olmuş, birçok defa kupa almış takımı ile oynayacağız. Stat ortamı son derece güzel gözüküyor. Bu sene rakibimiz 6 Şampiyonlar Ligi'nde, 2 Avrupa Ligi'nde, 5 de kendi liginde olmak üzere 13 resmi müsabaka oynadı. Ligde 5'te 5 ile yoluna devam ediyor. 4-3-2 formasyonu ile oynuyorlar. Ön tarafta hareketli oyuncuları var. Savunmada pas organizasyonları yaparak çıkmaya çalışıyorlar. Bunun üzerinden dün Trabzon'da rakibin oyun planlarına karşı çözüm noktaları ile alakalı çalıştık." şeklinde konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nin hem ülke hem de Trabzonspor adına çok değerli olduğunu vurgulayan Avcı, "Hem maddi hem manevi olarak önümüzdeki senelere daha iyi bakmak için kazanarak başlamak ve gruptan çıkmak istiyoruz. Kadro kalitemiz ve yeni gelen oyuncuların adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini düşünerek, oyunun başından sonuna kadar anları, süreleri iyi oynayarak, iyi bir başlangıç yaparak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Avcı, geçen sezon hedef olan şampiyonluk için kurulan takımın karşılığını verdiğini kaydederek, şunları söyledi:
"Takımda bazen satışlar, transferler oluyor. Geçişte aynı zamanda yapılanmalar, planlamalar, tekrar yarışmak var. Pırıl pırıl oyuncu grubuna sahibim, oyuncu kalitesi yüksek. Biz 2 Şampiyonlar Ligi, 5 lig, 1 TFF Süper Kupa oynadık. Bunların hepsinde her gün oyun kalitemiz artıyor. İniş çıkışlar da var. Bir tek kaybımız var, o da Antalyaspor maçı. Kazanarak devam ediyoruz. Kadro kalitemiz artıyor. Başkanımıza, Ertuğrul Doğan'a yaptıkları fedakarlık için teşekkür ediyorum. İyi bir kadromuz var. Geçen hafta cebimizde jokeri (Dorukhan Toköz) kaybettik. Sağ bek, stoper, orta saha, 6 numara, 8 numara oynayan milli oyuncumuzu kaybettik. Ondan önce Edin'i (Visca) kaybettik. Geçen sezon Bruno'yu (Peres) kaybettik. Ona rağmen oyun kalitesini arttırarak devam ediyoruz. Bu seviyede her maç zordur. Trabzonspor'un en iyisini yaparak buradan çıkma kalitesi vardır."
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