Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 470 günlük Trabzonspor kariyerinde önemli başarılara imza attı. 10 Kasım 2020'de Karadeniz ekibinin başına geçen tecrübeli teknik adam, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordo-mavili takımla, teknik adamlık kariyerinin ilk kupasını, 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı Süper Kupa'yı kazanarak elde etti.
EN PARLAK DÖNEMİ
Abdullah Avcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini de Karadeniz ekibinin başında yaşıyor. 58 yaşındaki teknik direktör, 26. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaştı. Avcı, bu sezon 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında bulunduğu 10 yıllık dönemde ise en yüksek puanı 2018-2019 sezonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puanla yakalamıştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, sezonların 26 haftalık bölümlerinde elde ettiği puan ve sıralama şöyle:
2007-2008 26 hafta - 29 puan - 11. sıra (Başakşehir)
2008-2009 26 hafta - 29 puan - 15. sıra (Başakşehir)
2009-2010 26 hafta - 40 puan - 8. sıra (Başakşehir)
2010-2011 26 hafta - 34 puan - 9. sıra (Başakşehir)
2011-2012 10 hafta - 18 puan - 4. sıra (Başakşehir - A Milli Takım'ın başına geçti)
2014-2015 26 hafta - 44 puan - 5. sıra (Başakşehir)
2015-2016 26 hafta - 41 puan - 4. sıra (Başakşehir)
2016-2017 26 hafta - 53 puan - 2. sıra (Başakşehir)
2017-2018 26 hafta - 53 puan - 2. sıra (Başakşehir)
2018-2019 26 hafta - 58 puan - 1. sıra (Başakşehir)
2019-2020 18 hafta - 30 puan - 7. sıra (Beşiktaş - İstifa etti)
2020-2021 26 hafta - 53 puan - 4. sıra (Trabzonspor)
2021-2022 26 hafta - 63 puan - 1. sıra (Trabzonspor)
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